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 Понедельник, 08 мая 2017
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В выходные продолжается ремонт улично-дорожной сети
Сегодня в Пензе
 

Глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев провел объезд городских территорий в воскресенье, 7 мая. В первую очередь, его интересовало распределение рабочих бригад на объектах улично-дорожной сети. Вместе с градоначальником ремонтные работы проконтролировали заместитель главы по городскому хозяйству Юрий Ильин, директор Департамента ЖКХ г. Пензы Андрей Скрипкин.

На сегодняшний день по поручению главы исполнительной власти города на проспекте Победы по мере установки бордюров выравнивается грунт для того, чтобы уровень газона был ниже, чем высота бордюрного камня. Во время дождей эта мера позволит избежать попадания грязи на проезжую часть.

ООО «Автодорога» продолжает фрезеровать дорожное полотно на улице Бекешской, организация приступила к ремонту проезжей части на улице Пушкина. На Литейной   – компания занимается асфальтировкой.

ООО «ДСУ» ведет ямочный ремонт на улице Луначарского. ООО «Лидер» демонтирует бордюрный камень на улице Львовской и осуществляет подготовительные работы на Тепличной.

– Хотелось бы выразить благодарность тем подрядным организациям, которые приступили к работам в воскресенье с раннего утра. Значит, руководители этих предприятий прислушиваются к нашим пожеланиям, подходят к делу ответственно и обязательства по контракту планируют выполнить в срок, – подчеркнул по завершении выезда Виктор Кувайцев.

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