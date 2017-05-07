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Футбольная победа ко Дню Победы
Сегодня в Пензе
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Матч 3 тура первенства ЛФЛ прошел в минувшую субботу в городе Каменка хозяева поля решили свой вопрос в первом тайме, забив быстрый гол, отличился Иван Тюньков да помогла ещё ошибка гостей, срезавших мяч в свои ворота. Во втором тайме гол на последней минуте закрепил крупную победу лидера турнира отличился Дмитрий Чех.
Матч 3 тура первенства ЛФЛ прошел в минувшую субботу в городе Каменка хозяева поля решили свой вопрос в первом тайме, забив быстрый гол, отличился Иван Тюньков да помогла ещё ошибка гостей, срезавших мяч в свои ворота.
Во втором тайме гол на последней минуте закрепил крупную победу лидера турнира отличился Дмитрий Чех.
Новость: Министерство физической культуры и спорта Пензенской области 07 мая 2017
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