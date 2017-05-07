Футбольная победа ко Дню Победы

Матч 3 тура первенства ЛФЛ прошел в минувшую субботу в городе Каменка хозяева поля решили свой вопрос в первом тайме, забив быстрый гол, отличился Иван Тюньков да помогла ещё ошибка гостей, срезавших мяч в свои ворота. Во втором тайме гол на последней минуте закрепил крупную победу лидера турнира отличился Дмитрий Чех. Новость: Министерство физической культуры и спорта Пензенской области 07 мая 2017