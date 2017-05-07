Губернатор посетил ряд социальных объектов Бессоновского района

В преддверии Дня Победы глава региона возложил цветы к памятнику защитника Брестской крепости, уроженца села Селикса (ныне Кижеватово) Андрея Кижеватова, героически погибшего в первые дни Великой Отечественной войны.

В музее школы, носящей имя знаменитого земляка, ученики провели экскурсию для губернатора и глав всех муниципальных образований Пензенской области, в рамках которой рассказали о трагической истории семьи Кижеватовых, великом подвиге своего односельчанина, показали экспонаты музейной коллекции.

«Новое поколение кижеватовцев достойно хранит память о своем знаменитом земляке, Герое Советского Союза Андрее Кижеватове. Музей — прекрасный!», - дал высокую оценку Иван Белозерцев.

Музей состоит из двух залов. Экспозиция первого посвящена традициям и быту жителей села, коренное население которого составляет мордва.

В здании сельского дома культуры в 2013 году открыт уникальный музей «Мокшень куд» («Мордовская изба»). Он играет огромную роль в сохранении культуры, быта и традиций мордовского народа. В музее проводятся не только экскурсии, но и интерактивные мероприятия с демонстрацией народных обрядов, в частности свадебного.

В ходе посещения учреждения культуры губернатор обратил внимание глав администраций районов на положительный опыт кижеватовцев.

«Жители села при поддержке местной власти не только сохраняют национальные традиции, но и привлекают к их изучению молодежь, давая ей возможность окунуться в историю своего народа: с помощью народных песен, кухни, проведения на базе музея обряда, изучения мордовского национального костюма. Такие музеи имеют принципиальное значение для воспитания будущих поколений и их должно быть как можно больше», - сказал глава региона.

Он также пообщался с участниками выставки проектов образовательных организаций Бессоновского района, которые представили: презентации макетов спортивных объектов, построенных с использованием экологически чистых материалов; творческие работы из глины, бумаги, древесины и других природных материалов; арт-объект, представляющий поселок, полностью построенный из пластиковых бутылок.

Иван Белозерцев высоко оценил работы школьников. В ходе беседы одна из участниц выставки обратилась к губернатору с просьбой рассмотреть возможность строительства в селе Кижеватово стадиона для занятий физической культурой и спортом.

«В селе проживают порядка 5 тысяч человек, много молодежи, рождаются дети, поэтому мы постараемся уже в 2018 году построить в Кижеватово многофункциональную спортивную площадку», - ответил юной активистке глава субъекта РФ.