Глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев лично проконтролировал работы по благоустройству территорий Монумента воинской и трудовой доблести пензенцев, сквера «Журавли» и будущего сквера «Бессмертного полка». На место также выехали заместитель главы по городскому хозяйству Юрий Ильин, глава администрации Ленинского района Надежда Москвитина, начальник Управления культуры Пензы Вера Фейгина, главный художник города Сергей Петров, директор Департамента ЖКХ г. Пензы Андрей Скрипкин, директор МУП «Пензадормост» Вячеслав Голохвастов, руководители городских управлений и ведомств, предприятий коммунальной сферы и другие ответственные лица.

На данный момент завершается обустройство новой зеленой зоны по улице Карпинского, которая по предложению пензенцев будет посвящена памяти погибших в Великой Отечественной войне. Напомним, что в сквере «Бессмертного полка» по поручению главы администрации города Пензы были разбиты газоны, вымощены тротуарной плиткой и заасфальтированы пешеходные дорожки, установлен бордюрный камень. Во время субботника, проведенного 26 апреля, высажено более 30 саженцев деревьев, среди них: ели, липы и рябины.

Остается оформить зону отдыха в соответствии с тематической концепцией. В связи с этим градоначальник с членами рабочей группы обсудил вопрос размещения здесь экспозиции «Бессмертный полк в Пензе», которая будет периодически меняться.

– Стенды с фотографиями должны быть установлены последовательно и таким образом, чтобы жителям и гостям города было удобно осматривать экспозицию, – отметил Виктор Кувайцев.

Для обеспечения устойчивости конструкции будут укреплены бетонными блоками. На входе размезмещен баннер с информацией об истории создания Бессмертного полка в России и в Пензе.

Осмотрев расположенную здесь детскую площадку, глава исполнительной власти города отметил, что игровые элементы покрашены, в песочницу завезен новый песок. Он поручил МУП «Пензадормост» увлажнить гранитный отсев, которым по периметру была отсыпана игровая зона, чтобы пыль не мешала детям отдыхать на свежем воздухе.

Переместившись в сквер «Журавли», Виктор Николаевич распорядился оперативно устранить провал на одной из пешеходных дорожек.

– К 9 мая объекты, задействованные в программе мероприятий, должны быть полностью благоустроены, чтобы мелкие недочеты не омрачали праздничного настроения горожан, – подытожил по итогам выезда Виктор Кувайцев.