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Виктор Кувайцев проверил благоустройство Олимпийской аллеи
Сегодня в Пензе
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В настоящее время в зеленой зоне завершились мероприятия по акарицидной обработке и она функционирует в полном объеме. Глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев совместно с директором Центрального парка культуры и отдыха имени Белинского Еленой Савельевой, а также заместителем председателя Комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике Олегом Кулагиным посетил аллею утром воскресенья, 7 мая. Градоначальник осмотрел территорию, отметив, что, в целом, она содержится в порядке. – Сотрудниками парка регулярно осуществляется уборка зоны отдыха и урн от мусора. На данный момент завершаются работы по ее очистке от сухой листвы, – сообщила Елена Савельева. Градоначальник обратил внимание, что засеянный в прошлом году газон слабо принялся, молодую травку перебивают сорняки. – Необходимо проконсультироваться со специалистами МУП «Зеленое хозяйство г. Пензы» и принять решение – либо провести прополку сорной травы, либо завести чернозем и заново подсеять газон, – дал поручение директору парка Виктор Кувайцев. – У горожан должна быть возможность провести время за чтением на европейский манер, сидя на травяном покрове, - добавил он. Также Виктор Николаевич отметил, что нужно следить за состоянием объектов сферы обслуживания, в частности, помыть фасад здания проката спортинвентаря.
В настоящее время в зеленой зоне завершились мероприятия по акарицидной обработке и она функционирует в полном объеме. Глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев совместно с директором Центрального парка культуры и отдыха имени Белинского Еленой Савельевой, а также заместителем председателя Комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике Олегом Кулагиным посетил аллею утром воскресенья, 7 мая. Градоначальник осмотрел территорию, отметив, что, в целом, она содержится в порядке.
– Сотрудниками парка регулярно осуществляется уборка зоны отдыха и урн от мусора. На данный момент завершаются работы по ее очистке от сухой листвы, – сообщила Елена Савельева.
Градоначальник обратил внимание, что засеянный в прошлом году газон слабо принялся, молодую травку перебивают сорняки.
– Необходимо проконсультироваться со специалистами МУП «Зеленое хозяйство г. Пензы» и принять решение – либо провести прополку сорной травы, либо завести чернозем и заново подсеять газон, – дал поручение директору парка Виктор Кувайцев.
– У горожан должна быть возможность провести время за чтением на европейский манер, сидя на травяном покрове, - добавил он.
Также Виктор Николаевич отметил, что нужно следить за состоянием объектов сферы обслуживания, в частности, помыть фасад здания проката спортинвентаря.
Новость: Администрация города Пензы 07 мая 2017
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