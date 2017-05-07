Виктор Кувайцев проверил благоустройство Олимпийской аллеи

В настоящее время в зеленой зоне завершились мероприятия по акарицидной обработке и она функционирует в полном объеме. Глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев совместно с директором Центрального парка культуры и отдыха имени Белинского Еленой Савельевой, а также заместителем председателя Комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике Олегом Кулагиным посетил аллею утром воскресенья, 7 мая. Градоначальник осмотрел территорию, отметив, что, в целом, она содержится в порядке.

– Сотрудниками парка регулярно осуществляется уборка зоны отдыха и урн от мусора. На данный момент завершаются работы по ее очистке от сухой листвы, – сообщила Елена Савельева.

Градоначальник обратил внимание, что засеянный в прошлом году газон слабо принялся, молодую травку перебивают сорняки.

– Необходимо проконсультироваться со специалистами МУП «Зеленое хозяйство г. Пензы» и принять решение – либо провести прополку сорной травы, либо завести чернозем и заново подсеять газон, – дал поручение директору парка Виктор Кувайцев.

– У горожан должна быть возможность провести время за чтением на европейский манер, сидя на травяном покрове, - добавил он.

Также Виктор Николаевич отметил, что нужно следить за состоянием объектов сферы обслуживания, в частности, помыть фасад здания проката спортинвентаря.