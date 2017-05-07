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Яркое солнце Победы
Сегодня в Пензе
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В рамках празднования 72-ой годовщины Победы в Великой отечественной войне ЦПКиО им. В.Г.Белинского организовал конкурс рисунков на асфальте «Яркое солнце Победы». Все конкурсанты сильно старались, несмотря на разные художественные способности, поскольку их объединяло желание выразить гордость за историю своей страны.
В рамках празднования 72-ой годовщины Победы в Великой отечественной войне ЦПКиО им. В.Г.Белинского организовал конкурс рисунков на асфальте «Яркое солнце Победы».
Все конкурсанты сильно старались, несмотря на разные художественные способности, поскольку их объединяло желание выразить гордость за историю своей страны.
Новость: Администрация города Пензы 07 мая 2017
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