​В Детском парке состоялся караоке-баттл «Песни военных лет»

В преддверии празднования Дня Победы гости парка с воодушевлением приняли участие в конкурсах на знание песен военных лет. В качестве распевания ребята вспоминали и пели свои любимые песни из мультфильмов.

В игре «Угадай мелодию» команды участников отгадывали звучащие песни с первых нот, а взрослые приходили на помощь лишь в самые трудные моменты. Ребята маршировали под «Прощание Славянки» и вальсировали под «Ах, эти тучи в голубом», а песни «Катюша» и «День Победы» были исполнены хором всеми гостями парка. Под «Смуглянку» юные гости парка исполнили танец с кленовыми листочками в руках.