В рамках Всероссийской акции «Бессмертный полк» жители региона пройдут по Проспекту Победы торжественным маршем с фотографиями родственников, воевавших в годы Великой Отечественной войны. 9.00 – Формирование колонны «Бессмертный полк» на улице Коммунистической. Ожидается участие около 20 тысяч человек. 10.30 – Начало движения колонны «Бессмертный полк». Маршрут движения пройдет по проспекту Победы до магазина «Василек», далее колонна поворачивает и следует по проспекту Победы до улицы Карпинской. Здесь колонна поделится на две части. Одна часть продолжит движение по улице Карпинской, другая - вокруг Монумента воинской и трудовой доблести дойдет до улицы Ленина.

Новость: Администрация города Пензы 07 мая 2017