Aeaaiay no?aieoa
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Понедельник, 08 мая 2017
О канале   |    Реклама   |    RSS
Новости   |    Видео   |    Телепрограмма   |    Передачи   |    Контакты  
 
План проведения мероприятий, посвященных 72-ой годовщине Победы
Сегодня в Пензе
 

8 Мая 
16.30-18.00 – Праздничная программа в Сквере «Журавли» 
17.00-Открытие сквера «Бессмертный полк», территория ул. Карпинского, 2/пр-кт Победы 
17.00 – 18.00 – Праздничная программа в Сквере «Бессмертный полк» 

Сквер у бюста Дениса Давыдова 
13.00-18.30 - Концертная программа (выступление ветеранских хоров, оркестров, поэтов) 
12.00-18.00 - «Детский вернисаж» (ул.Московская) 

9 Мая 
08.00 - церемонии возложения венков, цветов к воинским захоронениям на кладбище в Ахунах, Митрофаньевском кладбище, Мироносицком кладбище, памятнике «Проводы» 
Площадь у Монумента трудовой и боевой доблести пензенцев 
9.00 – Формирование колонны «Бессмертный полк» на ул. Коммунистической. (Ожидается около 20 тыс. человек) 
10.00 – Благодарственный молебен «Во славу русского оружия» в часовне Архангела Михаила 
10.30 – Начало движения колонны «Бессмертный полк». 
Маршрут движения: по пр-ту Победы до магазина «Василёк», далее колонна поворачивает и следует по пр-ту Победы до ул. Карпинской. Здесь колонна делится на 2 части. Одна часть продолжает движение по ул. Карпинской, другая вокруг монумента воинской и трудовой доблести доходит до ул. Ленина. 
11.30 – 12.30 Митинг, Парад ПАИ, возложение цветов к Монументу воинской и трудовой доблести. 
По правую сторону от Монумента будет установлена трибуна для зрителей на 300 мест. Около Монумента будет установлены два партера на 70 и 60 мест для ветеранов. На правой и левой стороне от Монумента будут установлены два экрана для он-лайн трансляции всего мероприятия. 

13.30 – Традиционная легкоатлетическая эстафета, посвященная 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг. 
Маршрут эстафеты пролегает по улицам Карпинского, Коммунистической, Проспекту Победы, старт и финиш эстафеты - в районе Монумента воинской и трудовой Славы пензенцев. 
Протяженность маршрута составляет 7200 метров. 
В легкоатлетической эстафете принимут участие: команды общеобразовательных школ, гимназий и лицеев г. Пензы, учреждений среднего профессионального образования г. Пензы, производственных и промышленных предприятий, организации и учреждений г. Пензы, различных форм собственности, а также спортивные клубы г. Пензы, силовые структуры (УМВД, УФССП, УФСИН, МЧС), команды ВУЗов г. Пензы. 
Всего примет участие порядка 100 команд с общим количеством 2000 человек. 
9 мая в 12.00 на открытой площадке перед МБУ «Молодежный центр «Юность» г. Пензы, ул. Карпинского, 22б Гала-концерт патриотического фестиваля молодежи «С чего начинается Родина?». 

12.15-14.00 – Концертная программа в сквере «Журавли» (детские творческие коллективы, ветеранские хоры) 
12.30-14.00 – Экскурсия по Музею боевой техники под открытым небом (Проводят сотрудники библиотек). 
13.00 – Праздничный прием для ветеранов в Администрации города Пензы. 
12.00-18.00 – Праздничные программы в ЦПКиО им. Белинского, Детском Парке, Парке «Олимпийский», Зоопарке. 
13.20-20.00 – Концертная программа на Юбилейной площади. 
Концертная программа творческих коллективов города и области. 
20.00 - Театрализованное представление народного театра «Письма с фронта» (принимают участие около 500артистов). Будет установлена большая сцена с надстройками, два экрана, партер на 300 мест. 

18.50-19.00 – Всероссийская акция «Минута молчания» 
Монумент воинской и трудовой доблести пензенцев 
Юбилейная площадь 
Памятник «Проводы» 
ЦПКиО имени Белинского 
Детский парк 
ПКиО «Олимпийский» 

22. 00 Праздничный фейерверк на Юбилейной площади 

Новость: Администрация города Пензы 07 мая 2017
2017-05-07
После завершения праздничного фейерверка 09 мая будет организована подача автобусов и троллейбусов на ул. Суворова
 Работа общественного транспорта
 
2017-05-07
Предъявлено обвинение заместителю председателя Пензенской городской думы
 Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу
 
2017-05-07
«Война и Победа глазами художников»
 Сотрудники следственного управления СК России по Пензенской области приняли участие в открытии выставки
 
2017-05-07
«Огонь памяти»
 Пензенские кадеты приняли участие в акции
 
2017-05-07
Сотрудники Сердобского межрайонного следственного отдела поздравили ветеранов ВОВ с наступающим праздником
 В канун празднования Дня Победы
 
2017-05-07
Сотрудники следственного управления высадили саженцы сирени на территории зеленой зоны Пензенской картинной галереи
 Акция «Посади дерево – вспомни о войне»
 
2017-05-07
Министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков провел открытую лекцию-встречу со студентами Пензенского государственного аграрного университета
 По вопросам профилактики и пресечения правонарушений в области реализации алкогольной продукции
 
2017-05-07
ХК «Пламя» будет представлять Пензенскую область в Сочи
 ЛХК «Пламя» стала обладателем главного трофея города Заречного
 
2017-05-07
«Чтим и помним!»
 9 мая вместе со всей страной мы примем участие в праздновании Дня Победы в Великой Отечественной войне проведением гражданско-патриотической акции
 
2017-05-07
Временная схема организации дорожного движения на 9 мая
 Администрация города Пензы
 
2017-05-07
План проведения мероприятий, посвященных 72-ой годовщине Победы
 Администрация города Пензы
 
2017-05-07
В рамках Всероссийской акции «Бессмертный полк» жители региона пройдут по Проспекту Победы торжественным маршем
 Маршрут движения «Бессмертного полка»
 
2017-05-07
​В Детском парке состоялся караоке-баттл «Песни военных лет»
 ​В преддверии празднования Дня Победы гости парка с воодушевлением приняли участие в конкурсах
 
2017-05-07
Яркое солнце Победы
 Конкурс рисунков на асфальте
 
2017-05-07
Виктор Кувайцев проверил благоустройство Олимпийской аллеи
 В настоящее время в зеленой зоне завершились мероприятия по акарицидной обработке и она функционирует в полном объеме
 

Новости партнеров
 
На сайте: 16ч. ??????.???????
 
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.

При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112

tv-penza@arcis.ru