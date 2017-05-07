План проведения мероприятий, посвященных 72-ой годовщине Победы

8 Мая

16.30-18.00 – Праздничная программа в Сквере «Журавли»

17.00-Открытие сквера «Бессмертный полк», территория ул. Карпинского, 2/пр-кт Победы

17.00 – 18.00 – Праздничная программа в Сквере «Бессмертный полк»



Сквер у бюста Дениса Давыдова

13.00-18.30 - Концертная программа (выступление ветеранских хоров, оркестров, поэтов)

12.00-18.00 - «Детский вернисаж» (ул.Московская)



9 Мая

08.00 - церемонии возложения венков, цветов к воинским захоронениям на кладбище в Ахунах, Митрофаньевском кладбище, Мироносицком кладбище, памятнике «Проводы»

Площадь у Монумента трудовой и боевой доблести пензенцев

9.00 – Формирование колонны «Бессмертный полк» на ул. Коммунистической. (Ожидается около 20 тыс. человек)

10.00 – Благодарственный молебен «Во славу русского оружия» в часовне Архангела Михаила

10.30 – Начало движения колонны «Бессмертный полк».

Маршрут движения: по пр-ту Победы до магазина «Василёк», далее колонна поворачивает и следует по пр-ту Победы до ул. Карпинской. Здесь колонна делится на 2 части. Одна часть продолжает движение по ул. Карпинской, другая вокруг монумента воинской и трудовой доблести доходит до ул. Ленина.

11.30 – 12.30 Митинг, Парад ПАИ, возложение цветов к Монументу воинской и трудовой доблести.

По правую сторону от Монумента будет установлена трибуна для зрителей на 300 мест. Около Монумента будет установлены два партера на 70 и 60 мест для ветеранов. На правой и левой стороне от Монумента будут установлены два экрана для он-лайн трансляции всего мероприятия.



13.30 – Традиционная легкоатлетическая эстафета, посвященная 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.

Маршрут эстафеты пролегает по улицам Карпинского, Коммунистической, Проспекту Победы, старт и финиш эстафеты - в районе Монумента воинской и трудовой Славы пензенцев.

Протяженность маршрута составляет 7200 метров.

В легкоатлетической эстафете принимут участие: команды общеобразовательных школ, гимназий и лицеев г. Пензы, учреждений среднего профессионального образования г. Пензы, производственных и промышленных предприятий, организации и учреждений г. Пензы, различных форм собственности, а также спортивные клубы г. Пензы, силовые структуры (УМВД, УФССП, УФСИН, МЧС), команды ВУЗов г. Пензы.

Всего примет участие порядка 100 команд с общим количеством 2000 человек.

9 мая в 12.00 на открытой площадке перед МБУ «Молодежный центр «Юность» г. Пензы, ул. Карпинского, 22б Гала-концерт патриотического фестиваля молодежи «С чего начинается Родина?».



12.15-14.00 – Концертная программа в сквере «Журавли» (детские творческие коллективы, ветеранские хоры)

12.30-14.00 – Экскурсия по Музею боевой техники под открытым небом (Проводят сотрудники библиотек).

13.00 – Праздничный прием для ветеранов в Администрации города Пензы.

12.00-18.00 – Праздничные программы в ЦПКиО им. Белинского, Детском Парке, Парке «Олимпийский», Зоопарке.

13.20-20.00 – Концертная программа на Юбилейной площади.

Концертная программа творческих коллективов города и области.

20.00 - Театрализованное представление народного театра «Письма с фронта» (принимают участие около 500артистов). Будет установлена большая сцена с надстройками, два экрана, партер на 300 мест.



18.50-19.00 – Всероссийская акция «Минута молчания»

Монумент воинской и трудовой доблести пензенцев

Юбилейная площадь

Памятник «Проводы»

ЦПКиО имени Белинского

Детский парк

ПКиО «Олимпийский»



22. 00 Праздничный фейерверк на Юбилейной площади

Новость: Администрация города Пензы 07 мая 2017