9 мая вместе со всей страной мы примем участие в праздновании Дня Победы в Великой Отечественной войне проведением гражданско-патриотической акции «Чтим и помним!» у памятника «Проводы».

Героизм и мужество нашего народа позволили выстоять под разрушительным натиском захватчиков и победить, подарив будущим поколениям возможность жить в свободной и независимой стране. Пензенская область внесла колоссальный вклад в разгром немецко-фашистских захватчиков.

В Пензенской области формировались 61-я и 354-я стрелковые дивизии, 18-я (позднее переименовання в 6-ю) инеженерно-сапёрная бригада, дислоцировалась перед отправкой на фронт 10-я армия, были сформированы четыре стрелковые, две танковые бригады, два батальона связи, пять строительных батальонов, в Каменке дислоцировался 10-й, в Кузнецке 13-й запасные авиационные полки, в Селиксе дислоцировалась 37-я запасная стрелковая бригада, в которой за годы войны прошли военную подготовку около 400 000 бойцов Красной Армии перед отправкой на фронт. Все военые годы в области переформировывались воинские части. В 1942–43 годах призвано на военную службу 7 097 женщин. Из области в действующую армию ушли около 300 тысяч человек, из которых около 190 тысяч – не вернулись. 245 –наших земляков – уроженцев области - удостоены звания Героя Советского Союза, 48 полных кавалеров ордена Славы. Генерал Глазунов и маршал Крылов стали дважды Героями Советского Союза. В народное ополчение вступили 22 500 человек.

Миллионы людей 1 418 дней и ночей сражались с врагом.

В Пензе у пересечения улиц Тамбовской и Куйбышева есть сквер, в котором расположен священный для жителей нашей области мемориальный комплекс. Комплекс включает в себя памятник «Проводы» и гильзы с землей, привезенной с могил бойцов 354 стрелковой дивизии. У памятника «Проводы» 9 мая традиционно проводится гражданско-патриотическая акция «Чтим и помним!», посвященная всем павшим в Великой Отечественной войне.

Начало акции «Чтим и помним!» состоится 9 мая в 18.00 у памятника «Проводы» с выступления известных пензенских поэтов, авторов-исполнителей, общественных деятелей, ветеранов силовых ведомств.

В 18.55 под гул сирен состоится Всероссийская Минута молчания.

Организаторами акции являются: Пензенское областное отделение Русского географического общества, Управление культуры г.Пензы, администрация проекта «Всенародная книга памяти Пензенской области», Пензенский Союз казаков.