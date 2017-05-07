ХК «Пламя» будет представлять Пензенскую область в Сочи

2 мая в ледовом дворце «Союз» состоялась решающая игра за право обладания «Кубком города Заречного» сезона 2016-2017 «Любительской хоккейной лиги». За звание чемпиона боролись ХК «Пламя» и ХК «Старт». Огнеборцы из СУ ФПС №22 МЧС России и заводчане уже несколько лет являются главными соперниками на льду. Финальная серия сезона, которая должна была продолжаться до двух побед, была не только интересной, но и напряжённой. В первом матче победу одержали пожарные, а во втором обеим командам пришлось серьёзно поработать. Исход игры решили буллиты и счёт в серии «Пламя» - «Старт» стал 1:1.

- Настрой на финальный матч у нашей команды был более, чем серьёзный, нужно было отстаивать титул чемпиона, ведь в прошлом году мы уже взяли кубок и очень не хотелось его отдавать, - рассказывает нападающий команды «Пламя» Андрей Минченко.

Во время первой двадцатиминутки ворота «Старта» были повержены дважды. Сначала с передачи Игоря Абрамова распечатал «рамку» Григорий Малофеев, а затем ещё больше увеличил разрыв второй шайбой Андрей Минченко. Заводчане сократили счёт. 2:1 в пользу «Пламени», первый период закончился. Во время второго игрового отрезка огнеборцы практически не оставили интриги для зрителей и ушли в раздевалку с преимуществом в три шайбы. Отличились у них Игорь Абрамов и Анатолий Маклаков. В третьем периоде заводчане забили вторую шайбу, но переломить исход матча им так и не удалось. Итог: 4:2 и любительская хоккейная команда «Пламя» 22-го спецуправления МЧС России стала обладателем «Кубка города Заречного» сезона 2016-2017.

- Серия была очень сложная, потому что каждый из соперников хотел победить, но этим как раз интересен хоккей, правда? Наша команда выиграла в равной борьбе. Хочу отметить вратаря «Пламени» Михаила Скворцова, который в этом сезоне отработал на «отлично» и, во многом благодаря ему, мы стали первыми, - прокомментировал главный тренер ХК «Пламя» Александр Казанцев.

- В этом году Пензенскую область в турнире «Ночной хоккейной лиги» в городе Сочи будет представлять команда «Пламя», которая добилась этого права, пройдя трудные отборочные игры. Пожелаем команде огнеборцев удачи на всероссийских соревнованиях, - подвёл итог президент ЛХЛ города Заречного Андрей Капустин.