Министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков провел открытую лекцию-встречу со студентами Пензенского государственного аграрного университета. Темой для беседы стала активная работа аграрного ведомства, направленная на пресечение незаконного оборота алкогольной продукции на территории Пензенской области.

Министр рассказал о проводимых мониторинговых мероприятиях, в ходе которых специалистами минсельхоза совместно с представителями общественной организации «Союз производителей и дистрибуторов» выявлялись факты реализации контрафактного алкоголя. «С начала 2017 года был осуществлен мониторинг 260 объектов торговли и общественного питания в муниципальных образованиях Пензенской области, в результате которых выявлено 37 фактов, указывающих на незаконный оборот алкогольной продукции, в том числе 22 факта торговли без лицензии, с признаками фальсификации специальных федеральных марок, продажа косметической спиртосодержащей настойки «Боярышник» («фанфурики»), - отметил министр.

Андрей Бурлаков рассказал, что сотрудниками министерства проводятся профилактические встречи с населением, молодежью на предмет неупотребления контрафактной продукции. «Это вопрос вашей безопасности, вопрос сохранения жизни. Всем известны случаи, когда мы имели дело с летальным исходом в результате употребления контрафактной продукции. Мы ведем активную работу по пресечению незаконного оборота и активную работу по профилактике данных нарушений и пропаганде активного, здорового образа жизни», - сказал министр.

С целью не допустить покупку контрафактной продукции заместитель начальника управления рынка продовольствия и лицензирования министерства сельского хозяйства Пензенской области Павел Гусев продемонстрировал студентам работу комплекса «АнтиконтрафактАлко», который устанавливается на любой смартфон, а также образцы контрафактной продукции, обозначив и уделив особое внимание внешним признакам, по которым можно определить легальность продукции.

По итогам встречи представители минсельхоза и студенты активно обсудили вопрос обеспечения легализации алкогольного рынка как основной составляющей обеспечения здоровья населения.