Сотрудники следственного управления высадили саженцы сирени на территории зеленой зоны Пензенской картинной галереи

В честь 72-летия Победы в Великой Отечественной войне сотрудники следственного управления Следственного комитета России по Пензенской области приняли участие в акции «Посади дерево – вспомни о войне» начатой в год 70–летия Победы.

Помимо представителей следственного управления в акции приняли участие представители общественного движения «Дети войны», сотрудники Пензенской картинной галереи им.К.А.Савицкого.

Сотрудники управления высадили саженцы сирени на территории зеленой зоны Пензенской картинной галереи, как символ огромного уважения к заслугам ветеранов и участников Великой Отечественной войны и благодарности за их подвиг.

Высадка «Сиреневой аллеи» несет патриотическую функцию и направлена на увековечение памяти о погибших воинах и тружениках тыла Великой Отечественной войны. Таким образом, создан живой памятник Великой Победы.