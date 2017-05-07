|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
Сотрудники следственного управления высадили саженцы сирени на территории зеленой зоны Пензенской картинной галереи
Сегодня в Пензе
|
В честь 72-летия Победы в Великой Отечественной войне сотрудники следственного управления Следственного комитета России по Пензенской области приняли участие в акции «Посади дерево – вспомни о войне» начатой в год 70–летия Победы. Помимо представителей следственного управления в акции приняли участие представители общественного движения «Дети войны», сотрудники Пензенской картинной галереи им.К.А.Савицкого. Сотрудники управления высадили саженцы сирени на территории зеленой зоны Пензенской картинной галереи, как символ огромного уважения к заслугам ветеранов и участников Великой Отечественной войны и благодарности за их подвиг. Высадка «Сиреневой аллеи» несет патриотическую функцию и направлена на увековечение памяти о погибших воинах и тружениках тыла Великой Отечественной войны. Таким образом, создан живой памятник Великой Победы.
В честь 72-летия Победы в Великой Отечественной войне сотрудники следственного управления Следственного комитета России по Пензенской области приняли участие в акции «Посади дерево – вспомни о войне» начатой в год 70–летия Победы.
Помимо представителей следственного управления в акции приняли участие представители общественного движения «Дети войны», сотрудники Пензенской картинной галереи им.К.А.Савицкого.
Сотрудники управления высадили саженцы сирени на территории зеленой зоны Пензенской картинной галереи, как символ огромного уважения к заслугам ветеранов и участников Великой Отечественной войны и благодарности за их подвиг.
Высадка «Сиреневой аллеи» несет патриотическую функцию и направлена на увековечение памяти о погибших воинах и тружениках тыла Великой Отечественной войны. Таким образом, создан живой памятник Великой Победы.
Новость: Следственное управление следственного комитета РФ по Пензенской области 07 мая 2017
|
Новости партнеров
|
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru