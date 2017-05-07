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Сотрудники Сердобского межрайонного следственного отдела поздравили ветеранов ВОВ с наступающим праздником
Сегодня в Пензе
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В канун празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне руководитель и следователь-криминалист Сердобского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области поздравили с наступающим праздником ветерана Великой Отечественной войны Глухарёва Ивана Георгиевича и ветерана органов прокуратуры - Елякина Ивана Фёдоровича. Иван Георгиевич и Иван Фёдорович не только прошли суровые военные будни, но и в послевоенное время безупречно трудились на страже закона и правопорядка. На их счету немало доблестных побед в борьбе с преступностью. Иван Георгиевич Глухарев родился 13 ноября 1919 года в с. Мавринка Ершовского района Саратовской области в многодетной крестьянской семье. В 1931 году семья переехала в г. Мурманск. Незадолго до войны он начал работать учителем школы взрослых на рыбном комбинате. В ноябре 1939 года был призван в Советскую армию, где на рассвете 22 июня недалеко от границы с Восточной Пруссией встретил начало Великой Отечественной войны. Почти всю войну прослужил он в должности командира орудия батареи. Принимал участие в обороне Москвы. День Победы встретил в Латвии. В послевоенное время И.Г. Глухарев поступил в Саратовскую юридическую школу, по окончании которой в 1948 году направлен народным следователем в прокуратуру г. Кузнецка Пензенской области. Награжден медалью «За боевые заслуги», орденами Красной Звезды и Отечественной войны II степени. От третьего ордена отказался. Иван Георгиевич поделился со следователями своими воспоминаниями о событиях войны, рассказал, как за подбитый танк «Тигр» вместо ордена выпросил десятидневный отпуск домой к родным. Иван Фёдорович Елякин в органах прокуратуры Пензенской области служил более 36 лет, пройдя путь от стажера районной прокуратуры до прокурора города Сердобска. В указанной должности он прослужил 15 лет. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР ему присвоено почетное звание «Заслуженный юрист РСФСР». Несмотря на свой преклонный возраст, ветераны бодры и молоды душой, продолжают передавать молодым сотрудникам свой богатый жизненный и профессиональный опыт.
В канун празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне руководитель и следователь-криминалист Сердобского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области поздравили с наступающим праздником ветерана Великой Отечественной войны Глухарёва Ивана Георгиевича и ветерана органов прокуратуры - Елякина Ивана Фёдоровича.
Иван Георгиевич и Иван Фёдорович не только прошли суровые военные будни, но и в послевоенное время безупречно трудились на страже закона и правопорядка. На их счету немало доблестных побед в борьбе с преступностью.
Иван Георгиевич Глухарев родился 13 ноября 1919 года в с. Мавринка Ершовского района Саратовской области в многодетной крестьянской семье. В 1931 году семья переехала в г. Мурманск. Незадолго до войны он начал работать учителем школы взрослых на рыбном комбинате. В ноябре 1939 года был призван в Советскую армию, где на рассвете 22 июня недалеко от границы с Восточной Пруссией встретил начало Великой Отечественной войны.
Почти всю войну прослужил он в должности командира орудия батареи. Принимал участие в обороне Москвы. День Победы встретил в Латвии. В послевоенное время И.Г. Глухарев поступил в Саратовскую юридическую школу, по окончании которой в 1948 году направлен народным следователем в прокуратуру г. Кузнецка Пензенской области.
Награжден медалью «За боевые заслуги», орденами Красной Звезды и Отечественной войны II степени. От третьего ордена отказался.
Иван Георгиевич поделился со следователями своими воспоминаниями о событиях войны, рассказал, как за подбитый танк «Тигр» вместо ордена выпросил десятидневный отпуск домой к родным.
Иван Фёдорович Елякин в органах прокуратуры Пензенской области служил более 36 лет, пройдя путь от стажера районной прокуратуры до прокурора города Сердобска. В указанной должности он прослужил 15 лет.
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР ему присвоено почетное звание «Заслуженный юрист РСФСР».
Несмотря на свой преклонный возраст, ветераны бодры и молоды душой, продолжают передавать молодым сотрудникам свой богатый жизненный и профессиональный опыт.
Новость: Следственное управление следственного комитета РФ по Пензенской области 07 мая 2017
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