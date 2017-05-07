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 Понедельник, 08 мая 2017
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«Огонь памяти»
Сегодня в Пензе
 

В Пензе в рамках проекта партии «Единая Россия» «Историческая память» состоялись соревнования по стрельбе из пневматической винтовки и электронного аналога пистолета «ПМ».

Для учащихся кадетской школы представители военно-патриотического объединения «Русский воин» организовали выставку «Оружие Победы». На ней были представлены образцы вооружения времен Великой Отечественной войны, современное оружие, а также каски немецких и русских солдат, которые ребята из поисковых отрядов нашли во время раскопок на полях сражений.

Все экспонаты – немецкую противотанковую мину, обломки саперных лопат, гранаты, боевые снаряды, автоматы Калашникова, снайперскую винтовку – ребята смогли подержать в руках.

Во время торжественного открытия соревнований с приветственным словом выступил заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия», руководитель исполкома Юрий Дворянинов:

«Эти соревнования приурочены к празднованию 72 годовщины победы в Великой Отечественной войне. Мы всегда должны помнить подвиг наших отцов, дедов и прадедов. Вечно хранить память о величии Победы, бережно передавая ее от поколения к поколению» 

Член президиума политсовета регионального отделения партии «Единая Россия, участник предварительного голосования, заместитель председателя Законодательного Собрания Пензенской области Вячеслав Космачев признался, что глядя на кадетов он испытывает гордость.

«Мы возлагаем на вас надежды и верим в то, что в скором будущем вы станете настоящими защитниками. Благодаря вам, наша страна будет всегда оставаться великой и непобедимой»

Депутат областного Законодательного Собрания, участник предварительного голосования, Председатель профсоюзов Пензенской области Николай Котов отметил, что сегодня нужно уделять пристальное внимание патриотическому воспитанию молодежи.  Подрастающее поколение должно помнить и уважать подвиг предков, стать достойной сменой своим героям.

В рамках соревнований ребятам выпала возможность пообщаться с теми, кто проходил службу в «горячих» точках. Участники боевых действий  Сергей Зотов и Михаил Зейкан рассказали о тяжелых временах, которые пришлось им пережить. Главное по их мнению – нужно всегда оставаться патриотами своей Родины.

После инструктажа по технике безопасности, который провел генеральный директор частного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Гранит-Профи» Владислав Усков, ребята отправились стрелять по мишеням.

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