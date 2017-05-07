В канун 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне сотрудники следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области принял участие в открытии выставки «Война и Победа глазами художников», организованную в Пилястровом зале Губернаторского дома.

На выставке были представлены работы художников ветеранов Великой Отечественной войны, в которых отражены все основные этапы трагических событий.

Среди произведений были представлены работы Софьи Сергеевны Урановой (1910–1988 гг.) - уроженки Пензенского края, талантливой художницы, ученицы выдающихся мастеров русской живописи. Когда началась Великая Отечественная война, она решила уйти на фронт и стала летописцем войны, оставив уникальное творческое наследие: создала с натуры большую серию рисунков карандашом и пером, а также написала фронтовой дневник «Четыре года в шинели».

Офицеры следственного управления СКР по Пензенской области поздравили организаторов и гостей выставки с наступающим великим праздником, пожелав долгих лет жизни, новых творческих замыслов и идей.

В завершении всем собравшимся был сделан музыкальный подарок солистом пензенской филармонии В.В. Бочкаревым – попурри на тему военных песен.