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«Война и Победа глазами художников»
Сегодня в Пензе
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В канун 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне сотрудники следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области принял участие в открытии выставки «Война и Победа глазами художников», организованную в Пилястровом зале Губернаторского дома. На выставке были представлены работы художников ветеранов Великой Отечественной войны, в которых отражены все основные этапы трагических событий. Среди произведений были представлены работы Софьи Сергеевны Урановой (1910–1988 гг.) - уроженки Пензенского края, талантливой художницы, ученицы выдающихся мастеров русской живописи. Когда началась Великая Отечественная война, она решила уйти на фронт и стала летописцем войны, оставив уникальное творческое наследие: создала с натуры большую серию рисунков карандашом и пером, а также написала фронтовой дневник «Четыре года в шинели». Офицеры следственного управления СКР по Пензенской области поздравили организаторов и гостей выставки с наступающим великим праздником, пожелав долгих лет жизни, новых творческих замыслов и идей. В завершении всем собравшимся был сделан музыкальный подарок солистом пензенской филармонии В.В. Бочкаревым – попурри на тему военных песен.
В канун 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне сотрудники следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области принял участие в открытии выставки «Война и Победа глазами художников», организованную в Пилястровом зале Губернаторского дома.
На выставке были представлены работы художников ветеранов Великой Отечественной войны, в которых отражены все основные этапы трагических событий.
Среди произведений были представлены работы Софьи Сергеевны Урановой (1910–1988 гг.) - уроженки Пензенского края, талантливой художницы, ученицы выдающихся мастеров русской живописи. Когда началась Великая Отечественная война, она решила уйти на фронт и стала летописцем войны, оставив уникальное творческое наследие: создала с натуры большую серию рисунков карандашом и пером, а также написала фронтовой дневник «Четыре года в шинели».
Офицеры следственного управления СКР по Пензенской области поздравили организаторов и гостей выставки с наступающим великим праздником, пожелав долгих лет жизни, новых творческих замыслов и идей.
В завершении всем собравшимся был сделан музыкальный подарок солистом пензенской филармонии В.В. Бочкаревым – попурри на тему военных песен.
Новость: Следственное управление следственного комитета РФ по Пензенской области 07 мая 2017
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