Следователями Первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области предъявлено обвинение заместителю председателя Пензенской городской думы в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 6 ст. 290 УК РФ (покушение на получение должностным лицом взятки в особо крупном размере).

Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование по уголовному делу продолжается.