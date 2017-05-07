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Предъявлено обвинение заместителю председателя Пензенской городской думы
Сегодня в Пензе
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Следователями Первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области предъявлено обвинение заместителю председателя Пензенской городской думы в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 6 ст. 290 УК РФ (покушение на получение должностным лицом взятки в особо крупном размере). Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование по уголовному делу продолжается.
Следователями Первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области предъявлено обвинение заместителю председателя Пензенской городской думы в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 6 ст. 290 УК РФ (покушение на получение должностным лицом взятки в особо крупном размере).
Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.
Расследование по уголовному делу продолжается.
Новость: Следственное управление следственного комитета РФ по Пензенской области 07 мая 2017
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