После завершения праздничного фейерверка 09 мая будет организована подача автобусов и троллейбусов на ул. Суворова

В связи с проведением в городе Пензе 9 мая 2017 года праздничных мероприятий, посвященных 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне на время проведения традиционной легкоатлетической эстафеты, с 8:30 до окончания (ориентировочно до 16:00) будут внесены следующие изменения в схемы движения транспортных средств по маршрутам регулярных перевозок города Пензы:

- Приостановлено движение троллейбусов маршрутов № 1, № 8, №9;

- Ограничено движение троллейбусов маршрута №2 до площади «Дружбы» по ул. Суворова;

- Направлено движение общественного транспорта по следующим схемам:

- троллейбусов маршрута № 6 – с улицы Суворова по проспекту Строителей и далее по маршруту, в обоих направлениях;

- автобусов большого класса маршрута № 66 – с проспекта Победы по улицам Беляева – Циолковского – Гагарина - Суворова и далее по маршруту, в обоих направлениях;

- автобусов малого класса маршрута № 89 – с проспекта Победы по улицам Беляева - Циолковского - Гагарина - Луначарского и далее по маршруту, в обоих направлениях;

- автобусов большой и малого классов маршрутов № 44, №70 – с улицы Луначарского по улице Гагарина и далее по маршрутам, в обоих направлениях;

- автобусов малого класса маршрутов № 2А, № 29, №81 – с проспекта Победы по улицам Беляева – Циолковского – Гагарина - Суворова и далее по маршрутам, в обоих направлениях;

- автобусов малого класса маршрута № 1Т – с улицы Пушкина по улицам Кулакова – Гагарина и далее по маршруту, в обоих направлениях;

- автобусов малого класса маршрута № 55 – с улицы Луначарского по улицам Гагарина – Суворова – 8 Марта и далее по маршруту, в обоих направлениях;

- автобусов малого класса маршрута № 2Т – с улицы Суворова по улицам Гагарина – Леонова – Циолковского – Крупской – Гагарина - Суворова и далее по маршруту;

- автобусов малого класса маршрутов № 13, № 16, № 68, № 75 – с проспекта Победы по улицам Беляева – Циолковского – Гагарина - Луначарского и далее по маршрутам, в обоих направлениях;

- автобусов малого класса маршрута № 77 – при движении с улицы Суворова по улицам Гагарина – Леонова – Циолковского – Беляева – проспект Победы и далее по маршруту; - при движении с проспекта Строителей по улицам 8 Марта – Карпинского и далее по маршруту;

- автобусов малого класса маршрута № 80 – при движении с проспекта Строителей по улицам 8 Марта – Суворова и далее по маршруту, в обоих направлениях;

- автобусов малого класса маршрута № 59 – с улицы Гагарина – по улице Луначарского и далее по маршруту, в обоих направлениях.

В целях доставки жителей города до мест проживания после завершения праздничного фейерверка 09 мая 2017 года будет организована подача автобусов и троллейбусов на ул. Суворова (в район Юбилейной площади) в количестве 48 единиц (21 автобус большого класса, 2 автобуса среднего класса, 8 троллейбусов и 17 автобусов малого класса)