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После завершения праздничного фейерверка 09 мая будет организована подача автобусов и троллейбусов на ул. Суворова
Сегодня в Пензе
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В связи с проведением в городе Пензе 9 мая 2017 года праздничных мероприятий, посвященных 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне на время проведения традиционной легкоатлетической эстафеты, с 8:30 до окончания (ориентировочно до 16:00) будут внесены следующие изменения в схемы движения транспортных средств по маршрутам регулярных перевозок города Пензы: - Приостановлено движение троллейбусов маршрутов № 1, № 8, №9; - Ограничено движение троллейбусов маршрута №2 до площади «Дружбы» по ул. Суворова; - Направлено движение общественного транспорта по следующим схемам: - троллейбусов маршрута № 6 – с улицы Суворова по проспекту Строителей и далее по маршруту, в обоих направлениях; - автобусов большого класса маршрута № 66 – с проспекта Победы по улицам Беляева – Циолковского – Гагарина - Суворова и далее по маршруту, в обоих направлениях; - автобусов малого класса маршрута № 89 – с проспекта Победы по улицам Беляева - Циолковского - Гагарина - Луначарского и далее по маршруту, в обоих направлениях; - автобусов большой и малого классов маршрутов № 44, №70 – с улицы Луначарского по улице Гагарина и далее по маршрутам, в обоих направлениях; - автобусов малого класса маршрутов № 2А, № 29, №81 – с проспекта Победы по улицам Беляева – Циолковского – Гагарина - Суворова и далее по маршрутам, в обоих направлениях; - автобусов малого класса маршрута № 1Т – с улицы Пушкина по улицам Кулакова – Гагарина и далее по маршруту, в обоих направлениях; - автобусов малого класса маршрута № 55 – с улицы Луначарского по улицам Гагарина – Суворова – 8 Марта и далее по маршруту, в обоих направлениях; - автобусов малого класса маршрута № 2Т – с улицы Суворова по улицам Гагарина – Леонова – Циолковского – Крупской – Гагарина - Суворова и далее по маршруту; - автобусов малого класса маршрутов № 13, № 16, № 68, № 75 – с проспекта Победы по улицам Беляева – Циолковского – Гагарина - Луначарского и далее по маршрутам, в обоих направлениях; - автобусов малого класса маршрута № 77 – при движении с улицы Суворова по улицам Гагарина – Леонова – Циолковского – Беляева – проспект Победы и далее по маршруту; - при движении с проспекта Строителей по улицам 8 Марта – Карпинского и далее по маршруту; - автобусов малого класса маршрута № 80 – при движении с проспекта Строителей по улицам 8 Марта – Суворова и далее по маршруту, в обоих направлениях; - автобусов малого класса маршрута № 59 – с улицы Гагарина – по улице Луначарского и далее по маршруту, в обоих направлениях. В целях доставки жителей города до мест проживания после завершения праздничного фейерверка 09 мая 2017 года будет организована подача автобусов и троллейбусов на ул. Суворова (в район Юбилейной площади) в количестве 48 единиц (21 автобус большого класса, 2 автобуса среднего класса, 8 троллейбусов и 17 автобусов малого класса)
В связи с проведением в городе Пензе 9 мая 2017 года праздничных мероприятий, посвященных 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне на время проведения традиционной легкоатлетической эстафеты, с 8:30 до окончания (ориентировочно до 16:00) будут внесены следующие изменения в схемы движения транспортных средств по маршрутам регулярных перевозок города Пензы:
- Приостановлено движение троллейбусов маршрутов № 1, № 8, №9;
- Ограничено движение троллейбусов маршрута №2 до площади «Дружбы» по ул. Суворова;
- Направлено движение общественного транспорта по следующим схемам:
- троллейбусов маршрута № 6 – с улицы Суворова по проспекту Строителей и далее по маршруту, в обоих направлениях;
- автобусов большого класса маршрута № 66 – с проспекта Победы по улицам Беляева – Циолковского – Гагарина - Суворова и далее по маршруту, в обоих направлениях;
- автобусов малого класса маршрута № 89 – с проспекта Победы по улицам Беляева - Циолковского - Гагарина - Луначарского и далее по маршруту, в обоих направлениях;
- автобусов большой и малого классов маршрутов № 44, №70 – с улицы Луначарского по улице Гагарина и далее по маршрутам, в обоих направлениях;
- автобусов малого класса маршрутов № 2А, № 29, №81 – с проспекта Победы по улицам Беляева – Циолковского – Гагарина - Суворова и далее по маршрутам, в обоих направлениях;
- автобусов малого класса маршрута № 1Т – с улицы Пушкина по улицам Кулакова – Гагарина и далее по маршруту, в обоих направлениях;
- автобусов малого класса маршрута № 55 – с улицы Луначарского по улицам Гагарина – Суворова – 8 Марта и далее по маршруту, в обоих направлениях;
- автобусов малого класса маршрута № 2Т – с улицы Суворова по улицам Гагарина – Леонова – Циолковского – Крупской – Гагарина - Суворова и далее по маршруту;
- автобусов малого класса маршрутов № 13, № 16, № 68, № 75 – с проспекта Победы по улицам Беляева – Циолковского – Гагарина - Луначарского и далее по маршрутам, в обоих направлениях;
- автобусов малого класса маршрута № 77 – при движении с улицы Суворова по улицам Гагарина – Леонова – Циолковского – Беляева – проспект Победы и далее по маршруту; - при движении с проспекта Строителей по улицам 8 Марта – Карпинского и далее по маршруту;
- автобусов малого класса маршрута № 80 – при движении с проспекта Строителей по улицам 8 Марта – Суворова и далее по маршруту, в обоих направлениях;
- автобусов малого класса маршрута № 59 – с улицы Гагарина – по улице Луначарского и далее по маршруту, в обоих направлениях.
В целях доставки жителей города до мест проживания после завершения праздничного фейерверка 09 мая 2017 года будет организована подача автобусов и троллейбусов на ул. Суворова (в район Юбилейной площади) в количестве 48 единиц (21 автобус большого класса, 2 автобуса среднего класса, 8 троллейбусов и 17 автобусов малого класса)
Новость: Администрация города Пензы 07 мая 2017
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