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Готовность городских площадок к 9 мая проверил глава администрации Пензы Виктор Кувайцев
Сегодня в Пензе
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Вот и наступил долгожданный праздник День Победы - день, когда мы чтим память павших и благодарим ныне живущих героев Великой Отечественной войны. Остаются считанные минуты до начала торжеств. Готовность городских площадок к 9 мая проверил глава администрации Пензы Виктор Кувайцев. Основные мероприятия по подготовке завершены: около монумента воинской и трудовой Славы пензенцев, где пройдут акция "Бессмертный полк" и торжественный митинг, установлены трибуны, экраны для онлайн-трансляции, приведена в порядок пешеходная часть, газоны. В настоящее время сотрудники МУП "Зеленое хозяйство г. Пензы" проводят финальные приготовления - подметают территорию. В ходе своего визита Виктор Кувайцев сделал небольшие замечания по поводу благоустройства объектов, все они сразу были устранены.
Вот и наступил долгожданный праздник День Победы - день, когда мы чтим память павших и благодарим ныне живущих героев Великой Отечественной войны. Остаются считанные минуты до начала торжеств. Готовность городских площадок к 9 мая проверил глава администрации Пензы Виктор Кувайцев.
Основные мероприятия по подготовке завершены: около монумента воинской и трудовой Славы пензенцев, где пройдут акция "Бессмертный полк" и торжественный митинг, установлены трибуны, экраны для онлайн-трансляции, приведена в порядок пешеходная часть, газоны. В настоящее время сотрудники МУП "Зеленое хозяйство г. Пензы" проводят финальные приготовления - подметают территорию.
В ходе своего визита Виктор Кувайцев сделал небольшие замечания по поводу благоустройства объектов, все они сразу были устранены.
Новость: Администрация города Пензы 09 мая 2017
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