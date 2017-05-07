Вот и наступил долгожданный праздник День Победы - день, когда мы чтим память павших и благодарим ныне живущих героев Великой Отечественной войны. Остаются считанные минуты до начала торжеств. Готовность городских площадок к 9 мая проверил глава администрации Пензы Виктор Кувайцев.

Основные мероприятия по подготовке завершены: около монумента воинской и трудовой Славы пензенцев, где пройдут акция "Бессмертный полк" и торжественный митинг, установлены трибуны, экраны для онлайн-трансляции, приведена в порядок пешеходная часть, газоны. В настоящее время сотрудники МУП "Зеленое хозяйство г. Пензы" проводят финальные приготовления - подметают территорию.

На "Юбилейной площади", с которой горожане увидят концертную программу и праздничный салют, смонтирована сцена, установлена аппаратура, поставлено ограждение.

В ходе своего визита Виктор Кувайцев сделал небольшие замечания по поводу благоустройства объектов, все они сразу были устранены.

- Мы должны достойно организовать для людей праздник. Самое главное для нас, чтобы пензенцы остались довольны, - подчеркнул Виктор Николаевич.