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Губернатор принял участие в торжественном открытии сквера «Бессмертный полк» в Пензе
Сегодня в Пензе
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С инициативой создания мемориального сквера, который расположен рядом с монументом воинской и трудовой Славы пензенцев, выступили сами горожане. Их идея получила распространение и в других городах России, где также намечено благоустроить тематические территории. Открывая церемонию, Иван Белозерцев поблагодарил активистов за гражданскую позицию. Он подчеркнул, что сквер — это дань памяти пензенцам, воевавшим на фронтах Великой Отечественной войны. «Каждый, кто мог держать оружие, совсем юные и люди постарше уходили на фронта Великой Отечественной отстаивать честь и независимость нашей Родины. Россия никогда ни на кого не нападала. Не делала она этого и 22 июня 1941 года, когда солдаты гитлеровской Германии вероломно нарушили границы нашего государства», - сказал глава региона. Он напомнил, что победа в Великой Отечественной Войне была достигнута сверхвысокой ценой, которую заплатила и Пензенская область — более 200 тысяч ее уроженцев погибли на фронте и в плену, умерли от ран в госпиталях, пропали без вести. Акция «Бессмертный полк», стартовавшая в Пензе в 2013 году, собирает все большее количество людей, а значит «никто не забыт, ничто не забыто». «В прошлом году в акции «Бессмертный полк» только в Пензе приняли участие более 12 тысяч человек. Это память о наших ветеранахпоколении победителей, которое оживает с помощью «Бессмертного полка», - подчеркнул Иван Белозерцев. Губернатор осмотрел экспозицию нового сквера, поговорил с ребятами, которые держали почетный караул. «Сквер достоин своего названия. Нужно еще поработать над его оформлением и благоустройством», - дал поручения глава региона.
С инициативой создания мемориального сквера, который расположен рядом с монументом воинской и трудовой Славы пензенцев, выступили сами горожане.
Их идея получила распространение и в других городах России, где также намечено благоустроить тематические территории.
Открывая церемонию, Иван Белозерцев поблагодарил активистов за гражданскую позицию. Он подчеркнул, что сквер — это дань памяти пензенцам, воевавшим на фронтах Великой Отечественной войны.
«Каждый, кто мог держать оружие, совсем юные и люди постарше уходили на фронта Великой Отечественной отстаивать честь и независимость нашей Родины. Россия никогда ни на кого не нападала. Не делала она этого и 22 июня 1941 года, когда солдаты гитлеровской Германии вероломно нарушили границы нашего государства», - сказал глава региона.
Он напомнил, что победа в Великой Отечественной Войне была достигнута сверхвысокой ценой, которую заплатила и Пензенская область — более 200 тысяч ее уроженцев погибли на фронте и в плену, умерли от ран в госпиталях, пропали без вести. Акция «Бессмертный полк», стартовавшая в Пензе в 2013 году, собирает все большее количество людей, а значит «никто не забыт, ничто не забыто».
«В прошлом году в акции «Бессмертный полк» только в Пензе приняли участие более 12 тысяч человек. Это память о наших ветеранахпоколении победителей, которое оживает с помощью «Бессмертного полка», - подчеркнул Иван Белозерцев.
Губернатор осмотрел экспозицию нового сквера, поговорил с ребятами, которые держали почетный караул.
«Сквер достоин своего названия. Нужно еще поработать над его оформлением и благоустройством», - дал поручения глава региона.
Новость: Правительство Пензенской области 09 мая 2017
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