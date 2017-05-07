Губернатор принял участие в торжественном открытии сквера «Бессмертный полк» в Пензе

С инициативой создания мемориального сквера, который расположен рядом с монументом воинской и трудовой Славы пензенцев, выступили сами горожане.

Их идея получила распространение и в других городах России, где также намечено благоустроить тематические территории.

Открывая церемонию, Иван Белозерцев поблагодарил активистов за гражданскую позицию. Он подчеркнул, что сквер — это дань памяти пензенцам, воевавшим на фронтах Великой Отечественной войны.

«Каждый, кто мог держать оружие, совсем юные и люди постарше уходили на фронта Великой Отечественной отстаивать честь и независимость нашей Родины. Россия никогда ни на кого не нападала. Не делала она этого и 22 июня 1941 года, когда солдаты гитлеровской Германии вероломно нарушили границы нашего государства», - сказал глава региона.

Он напомнил, что победа в Великой Отечественной Войне была достигнута сверхвысокой ценой, которую заплатила и Пензенская область — более 200 тысяч ее уроженцев погибли на фронте и в плену, умерли от ран в госпиталях, пропали без вести. Акция «Бессмертный полк», стартовавшая в Пензе в 2013 году, собирает все большее количество людей, а значит «никто не забыт, ничто не забыто».

«В прошлом году в акции «Бессмертный полк» только в Пензе приняли участие более 12 тысяч человек. Это память о наших ветеранахпоколении победителей, которое оживает с помощью «Бессмертного полка», - подчеркнул Иван Белозерцев.

Губернатор осмотрел экспозицию нового сквера, поговорил с ребятами, которые держали почетный караул.

«Сквер достоин своего названия. Нужно еще поработать над его оформлением и благоустройством», - дал поручения глава региона.