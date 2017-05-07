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«Я только слышал о войне»
Сегодня в Пензе
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В парке им. В.Г. Белинского в рамках празднования 72-ой годовщины Победы в Великой отечественной войне был проведён иформ-дайджест «Я только слышал о войне». Отдыхающие слушали рассказ ведущей о литературе военных лет, принимали участие в литературных конкурсах, рассказывали о любимых книгах, читали стихи. В этот день в преддверии праздника, глядя на серьезные, вдумчивые лица выступающих, приятно было понимать, что у страны, где люди осознают значимость памяти о Великой Победе, есть будущее.
В парке им. В.Г. Белинского в рамках празднования 72-ой годовщины Победы в Великой отечественной войне был проведён иформ-дайджест «Я только слышал о войне».
Отдыхающие слушали рассказ ведущей о литературе военных лет, принимали участие в литературных конкурсах, рассказывали о любимых книгах, читали стихи. В этот день в преддверии праздника, глядя на серьезные, вдумчивые лица выступающих, приятно было понимать, что у страны, где люди осознают значимость памяти о Великой Победе, есть будущее.
Новость: Администрация города Пензы 09 мая 2017
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