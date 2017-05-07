В парке им. В.Г. Белинского в рамках празднования 72-ой годовщины Победы в Великой отечественной войне был проведён иформ-дайджест «Я только слышал о войне».

Отдыхающие слушали рассказ ведущей о литературе военных лет, принимали участие в литературных конкурсах, рассказывали о любимых книгах, читали стихи. В этот день в преддверии праздника, глядя на серьезные, вдумчивые лица выступающих, приятно было понимать, что у страны, где люди осознают значимость памяти о Великой Победе, есть будущее.