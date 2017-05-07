С 7 по 8 мая в Кирове проходит Кубок России по регби-7, в котором принимает участие муниципальное автономное учреждение регбийный клуб «Империя». Всего в турнире соревнуются 10 команд зоны «УралПоволжье».

По итогам первого дня «Империя» заняла первое место в группе А, обыграв четыре команды соперников.

Первым матчем игрового дня стала встреча с командой «Башнефть» из Уфы, в которой наши спортсмены одержали более чем уверенную победу со счётом 47:0. Во втором матче, встретившись с хозяевами турнира - кировской командой «Трудовые резервы», вышли вперед со счетом 19:7. Третья игра с пермским «Витязем» принесла «Империи» 36 очков, а команде противников только 5. И заключительным матчем первого дня (и группового турнира) стала встреча с ещё одной командой из Перми ПГНИУ. Пензенский регбийный клуб победил с «сухим» счётом 46:0 и занял первое место в своей группе.

Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев высоко оценил старания нашей команды: «Мы гордимся успехами наших спортсменов, и желаем им победы во втором дне соревнований. В свою очередь хочется отметить, что муниципалитет и дальше будет поддерживать развитие клуба».

Второй день отборочного этапа Кубка России по регби-7 начнется для нашей команды с полуфинала. В нем «Империи» предстоит встретиться с «Энергией» из Казани, занявшей второе место в группе В.