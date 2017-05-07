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ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Вторник, 09 мая 2017
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«Морской бой»
Сегодня в Пензе
 

В рамках празднования 72-ой годовщины Победы в Великой отечественной войне в парке имени В.Г. Белинского прошел интеллектуально-спортивный аукцион «Морской бой». 

Участники программы вспомнили героические страницы истории ВМФ СССР в годы Великой отечественной войны и приняли участие в «морских» конкурсах. 

В финале программы отдыхающие получили призы с логотипом парка.

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2017-05-09
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«Морской бой»
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Сотрудники следственного управления высадили саженцы сирени на территории зеленой зоны Пензенской картинной галереи
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2017-05-07
Министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков провел открытую лекцию-встречу со студентами Пензенского государственного аграрного университета
 По вопросам профилактики и пресечения правонарушений в области реализации алкогольной продукции
 

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