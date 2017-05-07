«Морской бой»

2017-05-09

Андрей Сидоренко возвращается в Пензу

2017-05-09

Объединенная команда «Старт – «Союз» из города Заречный становится обладателем первого трофея сезона по футболу в Пензенской области

2017-05-09

Надежда Бажина одержала две победы в четвёртый день чемпионата России по прыжкам в воду

2017-05-09

В парке Белинского прошел интеллектуально-спортивный аукцион

2017-05-09

С 7 по 8 мая в Кирове проходил Кубок России по регби-7

2017-05-09

В парке Белинского прошло тематическое мероприятия в честь 9 мая

2017-05-09

С инициативой создания мемориального сквера, который расположен рядом с монументом воинской и трудовой Славы пензенцев, выступили сами горожане

2017-05-09

Вот и наступил долгожданный праздник День Победы

2017-05-07

Работа общественного транспорта

2017-05-07

Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу

2017-05-07

Сотрудники следственного управления СК России по Пензенской области приняли участие в открытии выставки

2017-05-07

Пензенские кадеты приняли участие в акции

2017-05-07

В канун празднования Дня Победы

2017-05-07

Акция «Посади дерево – вспомни о войне»

2017-05-07