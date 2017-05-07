В Казани состоялись соревнования четвёртого дня чемпионата России по прыжкам в воду. Надежда Бажина победила в прыжках с метрового трамплина и в миксте с Аркадием Айдаровым в прыжках с трёхметрового трамплина. Прыжки в воду. Чемпионат России. Казань, 6 мая 2017 года. Женщины. Трамплин, 1 м. 1. Надежда Бажина (Пенза) – 280,30. 2. Мария Полякова – 278,35. 3. Виталия Королёва (обе – Москва) – 253,25. Микст. Трамплин, 3 м. 1. Надежда Бажина / Аркадий Айдаров (Пенза / Саратов) – 273,36. 2. Екатерина Некрасова / Александр Лебедев (Санкт-Петербург) – 270,18. 3. Александра Бибикина / Григорий Иванов (Челябинск) – 269,40. Новость: Министерство физической культуры и спорта Пензенской области 09 мая 2017