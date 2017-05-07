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Кубок Федерации футбола Пензенской области отправился в Заречный
Сегодня в Пензе
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«Дорожник -2» в этом матче был усилен несколькими футболистами из первой команды. За вторую команду выступили защитник Александр Черниченко, полузащитники Максим Кузнецов, Владимир Борискин, а также молодые звездочки каменского футбола Андрей Никулин и Дмитрий Чех. Единственный мяч был забит в первом тайме усилиями Игоря Котова, который великолепным ударом с точки не оставил никаких шансов Олегу Кузнецову. Голкипер «Дорожника -2» признан лучшим игроком матча в составе команды из города Каменка. В составе команды из Заречного лучшим признан Артем Нагорнов. Объединенная команда «Старт – «Союз» из города Заречный становится обладателем первого трофея сезона по футболу в Пензенской области. «Старт» – «Союз» (Заречный) 1:0 «Дорожник -2» (Каменка)
«Дорожник -2» в этом матче был усилен несколькими футболистами из первой команды. За вторую команду выступили защитник Александр Черниченко, полузащитники Максим Кузнецов, Владимир Борискин, а также молодые звездочки каменского футбола Андрей Никулин и Дмитрий Чех.
Единственный мяч был забит в первом тайме усилиями Игоря Котова, который великолепным ударом с точки не оставил никаких шансов Олегу Кузнецову.
Голкипер «Дорожника -2» признан лучшим игроком матча в составе команды из города Каменка.
В составе команды из Заречного лучшим признан Артем Нагорнов.
Объединенная команда «Старт – «Союз» из города Заречный становится обладателем первого трофея сезона по футболу в Пензенской области.
«Старт» – «Союз» (Заречный) 1:0 «Дорожник -2» (Каменка)
Новость: Министерство физической культуры и спорта Пензенской области 09 мая 2017
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