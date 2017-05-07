Кубок Федерации футбола Пензенской области отправился в Заречный

«Дорожник -2» в этом матче был усилен несколькими футболистами из первой команды. За вторую команду выступили защитник Александр Черниченко, полузащитники Максим Кузнецов, Владимир Борискин, а также молодые звездочки каменского футбола Андрей Никулин и Дмитрий Чех.

Единственный мяч был забит в первом тайме усилиями Игоря Котова, который великолепным ударом с точки не оставил никаких шансов Олегу Кузнецову.

Голкипер «Дорожника -2» признан лучшим игроком матча в составе команды из города Каменка.

В составе команды из Заречного лучшим признан Артем Нагорнов.

Объединенная команда «Старт – «Союз» из города Заречный становится обладателем первого трофея сезона по футболу в Пензенской области.

«Старт» – «Союз» (Заречный) 1:0 «Дорожник -2» (Каменка)

7 мая Заречный Стадион «Центральный» 100 зрителей.

Судьи: Владимир Кочергин, Наталья Новикова, Николай Барышников (все Пенза).

Инспектор: Юрий Зинчев (Пенза)

Гол: Игорь Котов (с пенальти).