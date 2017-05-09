В Пензе проходят торжественные мероприятия, посвященные 72-й годовщине Победы 9 мая 2017 года

Губернатор принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных празднованию 72-й годовщины Победы 9 мая 2017 года.

Они традиционно начались благодарственным молебном в часовне Михаила Архангела.

После окончания богослужения состоялось шествие «Бессмертного полка» – пензенцы колонной в 25 тысяч человек прошли по проспекту Победы с портретами тех, кто сражался за Родину.

Торжественное мероприятие у Монумента воинской и трудовой Славы пензенцев началось со смены Почетного караула и выноса штандартов фронтов Великой Отечественной войны.

Затем состоялся театрализованный пролог, в ходе которого звучали песни о войне и слова благодарности в адрес советских воинов. Песню «Поклонимся» исполнил обладатель Гран-при конкурса «Голос воина» Роман Николаев. Ему аккомпанировал ансамбль скрипачей – к памятнику Победы вышли 72 юных музыканта, символизирующих 72 мирных года.

Выразить благодарность участникам сражений и труженикам тыла в этот великий день пришли 45 тысяч пензенцев.

С приветственным словом к собравшимся обратился Иван Белозерцев.

Глава региона поздравил ветеранов и всех жителей региона с одной из самых знаменательных дат истории российского государства.

«Это праздник «со слезами на глазах», это Победа, за которую советский народ заплатил огромную цену. В ходе Великой Отечественной войны погибли более двадцати шести миллионов человек, разрушены около двух тысяч городов и семидесяти тысяч сел и деревень», – сказал губернатор.

Он добавил, что наш великий многонациональный народ, преодолевая невыносимые лишения, боролся за свою родную землю до последней капли крови.

Иван Белозерцев подчеркнул значительность вклада жителей Пензенской области в приближение Победы.

«Наши земляки с первого и до последнего дня самоотверженно сражались на всех фронтах Великой Отечественной. За ратную доблесть многие из них удостоены высоких боевых наград, стали Героями Советского Союза, полными кавалерами ордена Славы. Ежедневный подвиг совершали пензенцы, работавшие на заводах, фабриках, в поле, в эвакогоспиталях. Победа была бы невозможной без их героического труда в тылу», – отметил глава региона.

«Не важно, как много времени прошло с тех пор. Память о событиях Великой Отечественной войны переживёт века, а Победа навсегда останется вершиной истории нашей страны! Честь и слава нашим героям! Слава народу-победителю. Будем беречь Россию и родной пензенский край, приумножать их героическую историю, ставить превыше всего служение Отечеству», – подытожил губернатор.

Со словами признательности к пензенцам обратился участник Великой Отечественной войны, председатель Пензенского городского Совета ветеранов Владимир Керханаджев.

«От лица участников войны благодарю вас, что чтите и уважаете то, чего достигли ваши деды и прадеды в разные годы войны. Желаю наследникам победителей преумножать традиции Красной армии. Желаю, чтобы вы не увидели того, что пережили ваши деды и прадеды», – сказал ветеран.

После выступлений под звуки военного оркестра прошел парад офицерского состава и курсантов Пензенского артиллерийского инженерного института.

В финальной части мероприятия память погибших на полях сражений почтили минутой молчания, оружейными залпами и возложением цветов к Монументу воинской и трудовой Славы.