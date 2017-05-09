Около 25 тысяч пензенцев прошли 9 мая в составе «Бессмертного полка»

Под песни военных лет с портретами своих родных и близких – участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла горожане прошли колонной по проспекту Победы.

В этом году акция объединила небывалое количество людей, тех, кто помнит и чтит подвиг нашего народа – «Бессмертный полк» собрал около 25 тысяч участников.

Чтобы возможность «встать в строй» была у всех желающих, под формирование колонны отвели всю улицу Коммунистическую. Участники шествия продолжали движение более часа.

«Сегодня в Пензе, как и по всей России, проходит акция «Бессмертный полк». В ней принимают участие тысячи горожан, миллионы россиян. Это еще одно свидетельство того, что мы помним и гордимся подвигом наших дедов и прадедов», – считает глава региона.

Совершив почетный круг, «Бессмертный полк» вернулся к Монументу воинской и трудовой славы пензенцев, где прошли главные торжественные мероприятия Дня Победы.

Бессмертный полк – международная общественная акция, в ходе которой участники идут колонной и несут транспаранты с фотопортретами своих родственников – фронтовиков. Главная задача акции – сохранение в каждой семье личной памяти о поколении Великой Отечественной войны. В Пензе проходит с 2013 года.