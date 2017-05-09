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В стенах городской администрации состоялся торжественный прием ветеранов
Сегодня в Пензе
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В День Победы, 9 мая 2017 года, в стенах городской администрации состоялся торжественный прием ветеранов, посвященный 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. На мероприятии защитников страны поздравили первые лица города и области. Губернатор Иван Белозерцев пожелал: «Крепкого вам здоровья. Желаю, чтобы рядом с вами всегда находились родные, близкие люди, которые любят вас, которые благодарны вам за ваш великий подвиг, и чтобы вы как можно дольше жили и помогали нам в развитии Пензы и региона». - День Победы золотом вписан в нашу историю, болью и гордостью отзывается в наших сердцах. Мы склоняем головы перед теми, кто во имя свободы, во имя живущих ныне и грядущих поколений героически сражался на фронтах и трудился в тылу, кто, вернувшись с войны, не жалея своих сил и здоровья, восстанавливал разрушенное народное хозяйство, - сказал в свою очередь Виктор Кувайцев. – Дорогие ветераны, несмотря на возраст и невзгоды вы по-прежнему в строю. Мы равняемся на вас и всегда будем верны тем традициям, которое заложило ваше поколение, защитившее и возродившее страну. В рамках праздника творческие коллективы города выступили с тематическими концертными номерами.
В День Победы, 9 мая 2017 года, в стенах городской администрации состоялся торжественный прием ветеранов, посвященный 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
На мероприятии защитников страны поздравили первые лица города и области.
Губернатор Иван Белозерцев пожелал: «Крепкого вам здоровья. Желаю, чтобы рядом с вами всегда находились родные, близкие люди, которые любят вас, которые благодарны вам за ваш великий подвиг, и чтобы вы как можно дольше жили и помогали нам в развитии Пензы и региона».
- День Победы золотом вписан в нашу историю, болью и гордостью отзывается в наших сердцах. Мы склоняем головы перед теми, кто во имя свободы, во имя живущих ныне и грядущих поколений героически сражался на фронтах и трудился в тылу, кто, вернувшись с войны, не жалея своих сил и здоровья, восстанавливал разрушенное народное хозяйство, - сказал в свою очередь Виктор Кувайцев. – Дорогие ветераны, несмотря на возраст и невзгоды вы по-прежнему в строю. Мы равняемся на вас и всегда будем верны тем традициям, которое заложило ваше поколение, защитившее и возродившее страну.
В рамках праздника творческие коллективы города выступили с тематическими концертными номерами.
Новость: Администрация города Пензы 09 мая 2017
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