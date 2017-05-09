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Губернатор поздравил со 100-летием участницу Великой Отечественной войны Тамару Васильевну Краснову
Сегодня в Пензе
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Жительница города Пензы Тамара Васильевна Краснова родилась 9 мая 1917 года в селе Родники Лунинского района. Закончила 7 классов, затем Пензенский медицинский техникум. Накануне нападения фашисткой Германии на Советский Союз была направлена на учения под город Гомель, где и встретила начало войны. С первого её дня работала медсестрой в полевых госпиталях.
Жительница города Пензы Тамара Васильевна Краснова родилась 9 мая 1917 года в селе Родники Лунинского района. Закончила 7 классов, затем Пензенский медицинский техникум. Накануне нападения фашисткой Германии на Советский Союз была направлена на учения под город Гомель, где и встретила начало войны. С первого её дня работала медсестрой в полевых госпиталях.
Новость: Правительство Пензенской области 09 мая 2017
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