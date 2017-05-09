Губернатор поздравил со 100-летием участницу Великой Отечественной войны Тамару Васильевну Краснову

Жительница города Пензы Тамара Васильевна Краснова родилась 9 мая 1917 года в селе Родники Лунинского района. Закончила 7 классов, затем Пензенский медицинский техникум. Накануне нападения фашисткой Германии на Советский Союз была направлена на учения под город Гомель, где и встретила начало войны. С первого её дня работала медсестрой в полевых госпиталях.



С 1941 по 1943 годы – старшей медсестрой полевого госпиталя Сталинградского фронта. Участница Сталинградской битвы. В памяти о тех событиях остались страшные бои, холод, бессонные ночи, боль и страдания раненых бойцов, за жизни которых приходилось бороться под смертельным огнём. С 1943 по 1945 годы Тамара Васильевна служила старшей медсестрой хирургии полевого госпиталя 124-й Армии Центрального фронта.



В 1946 году демобилизовалась и вернулась в родное село, поступила на работу в больницу Лунинского района медсестрой, затем трудилась специалистом в Райздравотделе. В 1952 году переехала в областной центр. Вышла замуж, вырастила сына и внука. Общий трудовой стаж - порядка 50-ти лет в областной системе здравоохранения.



В День Победы и столетнего юбилея любимой мамы и бабушки в её доме собрались близкие родственники.



Со знаменательной датой ветерана Великой Отечественной войны лично поздравил глава региона.



«Сегодня великий праздник – День Победы. Я знаю, что у Вас сегодня юбилейный День рождения. Сердечно поздравляю Вас по поручению Президента Российской Федерации, от правительства Пензенской области, ветеранов Великой Отечественной войны и трудового фронта, с которыми я сегодня встречался. Низкий Вам поклон за великий подвиг в годы войны и добросовестный многолетний труд в мирное время», - обратился Иван Белозерцев к участнице войны.



«Жизнь наших ветеранов, таких как Вы, является примером для всех нас, для нашей молодёжи», - подчеркнул он.



Глава региональной исполнительной власти зачитал текст поздравления Президента России, пожелал имениннице крепкого здоровья, благополучия, долгих лет жизни, вручил также Благодарность Губернатора Пензенской области и ценный подарок.

Новость: Правительство Пензенской области 09 мая 2017