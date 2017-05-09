В Пензе 9 мая 2017 года прошла традиционная легкоатлетическая эстафета, посвященная 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Примечательно, что проводится она в нашем городе в 71-й раз (начиная с 1946 года).

Маршрут эстафеты, протяженность которого составила 7200 метров, пролегал по улицам Карпинского, Коммунистической, по проспекту Победы и состоял из 20 этапов (10 женских, 10 мужских).

В этот день состоялось и награждение победителей и призеров, которое возглавили губернатор Пензенской области Иван Белозерцев,глава администрации Пензы Виктор Кувайцев и другие официальные лица.

Всего в легкоатлетической эстафете приняли участие 100 команд, но победили сильнейшие.

Смешанные команды общеобразовательных школ, гимназий и лицеев г. Пензы:

1. ФЭЛ № 29;

2. Школа № 12;

3. Школа № 68.

Смешанные команды учреждений среднего профессионального образования г. Пензы:

1. Пензенский социально - педагогический колледж;

2. Пензенский колледж транспортных технологий;

3. Пензенский колледж информационных и промышленных технологий.

Смешанные команды производственных и промышленных предприятий, организации и учреждений г. Пензы различных форм собственности, а также спортивные клубы г. Пензы, силовые структуры (УМВД, УФССП, УФСИН, МЧС и др.):

1. ООО "Ключ здоровья";

2. КФ "Ванюшкины сладости";

3. ООО "Караван".

Смешанные команды спортивных клубов ВУЗов г. Пензы:

1. ПГУ -1;

2. ПГУ -2;

3. ПГУАС.