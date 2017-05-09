|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
В Пензе 9 мая 2017 года прошла традиционная легкоатлетическая эстафета
Сегодня в Пензе
|
В Пензе 9 мая 2017 года прошла традиционная легкоатлетическая эстафета, посвященная 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Примечательно, что проводится она в нашем городе в 71-й раз (начиная с 1946 года). Маршрут эстафеты, протяженность которого составила 7200 метров, пролегал по улицам Карпинского, Коммунистической, по проспекту Победы и состоял из 20 этапов (10 женских, 10 мужских). В этот день состоялось и награждение победителей и призеров, которое возглавили губернатор Пензенской области Иван Белозерцев,глава администрации Пензы Виктор Кувайцев и другие официальные лица. Всего в легкоатлетической эстафете приняли участие 100 команд, но победили сильнейшие. Смешанные команды общеобразовательных школ, гимназий и лицеев г. Пензы: 1. ФЭЛ № 29; 2. Школа № 12; 3. Школа № 68. Смешанные команды учреждений среднего профессионального образования г. Пензы: 1. Пензенский социально - педагогический колледж; 2. Пензенский колледж транспортных технологий; 3. Пензенский колледж информационных и промышленных технологий. Смешанные команды производственных и промышленных предприятий, организации и учреждений г. Пензы различных форм собственности, а также спортивные клубы г. Пензы, силовые структуры (УМВД, УФССП, УФСИН, МЧС и др.): 1. ООО "Ключ здоровья"; 2. КФ "Ванюшкины сладости"; 3. ООО "Караван". Смешанные команды спортивных клубов ВУЗов г. Пензы: 1. ПГУ -1; 2. ПГУ -2; 3. ПГУАС.
В Пензе 9 мая 2017 года прошла традиционная легкоатлетическая эстафета, посвященная 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Примечательно, что проводится она в нашем городе в 71-й раз (начиная с 1946 года).
Маршрут эстафеты, протяженность которого составила 7200 метров, пролегал по улицам Карпинского, Коммунистической, по проспекту Победы и состоял из 20 этапов (10 женских, 10 мужских).
В этот день состоялось и награждение победителей и призеров, которое возглавили губернатор Пензенской области Иван Белозерцев,глава администрации Пензы Виктор Кувайцев и другие официальные лица.
Всего в легкоатлетической эстафете приняли участие 100 команд, но победили сильнейшие.
Смешанные команды общеобразовательных школ, гимназий и лицеев г. Пензы:
1. ФЭЛ № 29;
2. Школа № 12;
3. Школа № 68.
Смешанные команды учреждений среднего профессионального образования г. Пензы:
1. Пензенский социально - педагогический колледж;
2. Пензенский колледж транспортных технологий;
3. Пензенский колледж информационных и промышленных технологий.
Смешанные команды производственных и промышленных предприятий, организации и учреждений г. Пензы различных форм собственности, а также спортивные клубы г. Пензы, силовые структуры (УМВД, УФССП, УФСИН, МЧС и др.):
1. ООО "Ключ здоровья";
2. КФ "Ванюшкины сладости";
3. ООО "Караван".
Смешанные команды спортивных клубов ВУЗов г. Пензы:
1. ПГУ -1;
2. ПГУ -2;
3. ПГУАС.
Новость: Администрация города Пензы 09 мая 2017
|
Новости партнеров
|
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru