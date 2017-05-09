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«С чего начинается Родина?»
Сегодня в Пензе
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Гала-концерт патриотического фестиваля молодежи «С чего начинается Родина?» гармонично влился в общее празднование Дня Великой Победы 9 мая 2017 года. На площадке перед МБУ «Молодежный центр «Юность» г. Пензы собрались вместе несколько поколений, чтобы еще раз сказать «спасибо» народу-победителю, чтобы отдать дань памяти и уважения защитникам нашей Родины. На импровизированной сцене прошли выступления и церемония награждения победителей и номинантов патриотического фестиваля молодежи «С чего начинается Родина?». Поздравительными открытками, сделанными своими руками, поблагодарили пришедших на праздник почетных гостей, ветеранов и тружеников, тыла юные участники акции «Благодарю!» – учащиеся МБОУ СОШ №11 и МБОУ СОШ №58. Организаторы фестиваля, Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы и МБУ «Молодежный центр «Юность» г.Пензы еще поздравляют пензенцев с Великим праздником Победы и желают только мирного неба над головой!
Гала-концерт патриотического фестиваля молодежи «С чего начинается Родина?» гармонично влился в общее празднование Дня Великой Победы 9 мая 2017 года. На площадке перед МБУ «Молодежный центр «Юность» г. Пензы собрались вместе несколько поколений, чтобы еще раз сказать «спасибо» народу-победителю, чтобы отдать дань памяти и уважения защитникам нашей Родины.
На импровизированной сцене прошли выступления и церемония награждения победителей и номинантов патриотического фестиваля молодежи «С чего начинается Родина?».
Поздравительными открытками, сделанными своими руками, поблагодарили пришедших на праздник почетных гостей, ветеранов и тружеников, тыла юные участники акции «Благодарю!» – учащиеся МБОУ СОШ №11 и МБОУ СОШ №58.
Организаторы фестиваля, Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы и МБУ «Молодежный центр «Юность» г.Пензы еще поздравляют пензенцев с Великим праздником Победы и желают только мирного неба над головой!
Новость: Администрация города Пензы 09 мая 2017
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