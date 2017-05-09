Глава администрации города Виктор Кувайцев присоединился к всероссийской акции «Минута молчания», которая ежегодно проводится в День Победы, 9 мая.

По традиции предшествовал минуте молчания аудиоролик – обращение к пензенцам, который прозвучал на площадях города, в радиоэфирах пензенских СМИ, в общественном транспорте, учреждениях образования, культуры, спорта, в больших торговых центрах.

Так каждый желающий еще раз почтил память погибших на боевых и трудовых фронтах в годы Великой Отечественной войны.

Во время мероприятия были выпущены в небо белые шары, символизирующие мир на земле.