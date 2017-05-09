|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
Глава администрации города Виктор Кувайцев присоединился к всероссийской акции «Минута молчания»
Сегодня в Пензе
|
Глава администрации города Виктор Кувайцев присоединился к всероссийской акции «Минута молчания», которая ежегодно проводится в День Победы, 9 мая. По традиции предшествовал минуте молчания аудиоролик – обращение к пензенцам, который прозвучал на площадях города, в радиоэфирах пензенских СМИ, в общественном транспорте, учреждениях образования, культуры, спорта, в больших торговых центрах. Так каждый желающий еще раз почтил память погибших на боевых и трудовых фронтах в годы Великой Отечественной войны. Во время мероприятия были выпущены в небо белые шары, символизирующие мир на земле.
Глава администрации города Виктор Кувайцев присоединился к всероссийской акции «Минута молчания», которая ежегодно проводится в День Победы, 9 мая.
По традиции предшествовал минуте молчания аудиоролик – обращение к пензенцам, который прозвучал на площадях города, в радиоэфирах пензенских СМИ, в общественном транспорте, учреждениях образования, культуры, спорта, в больших торговых центрах.
Так каждый желающий еще раз почтил память погибших на боевых и трудовых фронтах в годы Великой Отечественной войны.
Во время мероприятия были выпущены в небо белые шары, символизирующие мир на земле.
Новость: Администрация города Пензы 09 мая 2017
|
Новости партнеров
|
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru