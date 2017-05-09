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Сотни сердобчан вышли на торжественное мероприятиев честь Дня Великой победы
Сегодня в Пензе
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В Сердобском районе прошли торжественные мероприятия, посвященные празднованию 72-ой годовщины Великой Победы. В этот праздничный день со словами приветствия и поздравлений к собравшимся обратились Глава Сердобского района Д.М.Глухов, Глава администрации Сердобского района А.В.Бедикин, руководство города, представители Совета ветеранов и духовенсктва. Учащиеся и воспитанники образовательных учреждений выступили с показательной программой, подготовленной к праздничному дню. Сердобчане приняли участие во Всероссийской акции «Бессмертный полк». Сотни детей, внуков, правнуков, героев Великой Отечественной Войны, пожертвовавших своей жизнью ради нашей свободы, прошли по центральной улице города в рядах «Бессмертного полка». Многочисленная колонна благодарных потомков возложила цветы и венки к мемориалу «Вечный огонь» и Аллее Героев. Вечная память героям! Здоровья и счастья ныне живущим участникам Великой Отечественной войны!
В Сердобском районе прошли торжественные мероприятия, посвященные празднованию 72-ой годовщины Великой Победы.
В этот праздничный день со словами приветствия и поздравлений к собравшимся обратились Глава Сердобского района Д.М.Глухов, Глава администрации Сердобского района А.В.Бедикин, руководство города, представители Совета ветеранов и духовенсктва. Учащиеся и воспитанники образовательных учреждений выступили с показательной программой, подготовленной к праздничному дню. Сердобчане приняли участие во Всероссийской акции «Бессмертный полк». Сотни детей, внуков, правнуков, героев Великой Отечественной Войны, пожертвовавших своей жизнью ради нашей свободы, прошли по центральной улице города в рядах «Бессмертного полка».
Многочисленная колонна благодарных потомков возложила цветы и венки к мемориалу «Вечный огонь» и Аллее Героев.
Вечная память героям! Здоровья и счастья ныне живущим участникам Великой Отечественной войны!
Новость: Администрация Сердобского района 09 мая 2017
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