В Бековском краеведческом музее прошел час истории «Негасимый огонь памяти» для учащихся 3а и 3б классов средней школы № 2 р.п. Беково. Специалист музея Наталья Бутрова провела беседу о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, о безвозвратных потерях, понесенных Бековским районом в годы военного лихолетья. Ребята услышали славные имена героев Советского Союза, среди которых были пензенцы и бековчане. Узнали о поселке Беково в годы войны. Прочитали имена погибших и пропавших без вести в книге Памяти Пензенской области. Познакомились с работой эвакогоспиталей п. Беково в военные годы, услышали о заслуженном хирурге Фаине Николаевне Гусевой. В заключение дети отвечали на вопросы викторины.

Новость: Администрация Бековского района 09 мая 2017