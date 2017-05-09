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 Среда, 10 мая 2017
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«Военных лет звучат мотивы»
Сегодня в Пензе
 

Конкурсная программа «Военных лет звучат мотивы» прошла в Доме культуры села Малая Сергиевка Тамалинского района в рамках работы клуба «Ветеран» и фольклорного кружка «Веселушки» (руководитель Нина Сидоркина).

Присутствующие не только исполнили под баян поппури из песен военных лет, но и поучаствовали в конкурсной программе, в которой оценивалось и артистичность, и вокальное исполнение участников.

По итогам конкурсной программы 1 место заняла Валентина Булатникова с песней «Ах, эти тучи!», 2 место у Валентины Антошиной с песней «Письмо отца», 3  место поделили Надежда Григорьева «Казаки» и Антонина Доронина «Смуглянка». Мероприятие закончилось чаепитием.

Новость: Администрация Тамалинского района 09 мая 2017
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