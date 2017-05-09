«Бессмертный полк» прошел победным маршем по улицам города Белинского

Уже ставшая традицией Всероссийская патриотическая акция «Бессмертный полк» прошла 9 мая в городе Белинском и насчитывала около четырехсот человек.

Ровно в 9 часов многочисленная колонна начала свое шествие от Некрополя "Борцам за свободу" по центру города, на Комсомольской площади прошли через «живой коридор» детей и выстроились около памятника.

«Эта акция в память о тех людях, которых нет с нами, но которые достойны пройти победным маршем 9 мая. Мы хотим сказать «Спасибо» тем, кто подарил нам спокойную и мирную жизнь. Мы помним о подвиге Великих людей» - звучат слова ведущей. В небо отпускаются голуби. «Никто не забыт!», «Ничто не забыто!», «Вечная слава героям!».