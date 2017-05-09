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«Бессмертный полк» прошел победным маршем по улицам города Белинского
Сегодня в Пензе
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Уже ставшая традицией Всероссийская патриотическая акция «Бессмертный полк» прошла 9 мая в городе Белинском и насчитывала около четырехсот человек. Ровно в 9 часов многочисленная колонна начала свое шествие от Некрополя "Борцам за свободу" по центру города, на Комсомольской площади прошли через «живой коридор» детей и выстроились около памятника. «Эта акция в память о тех людях, которых нет с нами, но которые достойны пройти победным маршем 9 мая. Мы хотим сказать «Спасибо» тем, кто подарил нам спокойную и мирную жизнь. Мы помним о подвиге Великих людей» - звучат слова ведущей. В небо отпускаются голуби. «Никто не забыт!», «Ничто не забыто!», «Вечная слава героям!».
Уже ставшая традицией Всероссийская патриотическая акция «Бессмертный полк» прошла 9 мая в городе Белинском и насчитывала около четырехсот человек.
Ровно в 9 часов многочисленная колонна начала свое шествие от Некрополя "Борцам за свободу" по центру города, на Комсомольской площади прошли через «живой коридор» детей и выстроились около памятника.
«Эта акция в память о тех людях, которых нет с нами, но которые достойны пройти победным маршем 9 мая. Мы хотим сказать «Спасибо» тем, кто подарил нам спокойную и мирную жизнь. Мы помним о подвиге Великих людей» - звучат слова ведущей. В небо отпускаются голуби. «Никто не забыт!», «Ничто не забыто!», «Вечная слава героям!».
Новость: Администрация Белинского района 09 мая 2017
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