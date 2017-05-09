В Белинском районе состоялось торжественное мероприятие, посвященное 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

На Комсомольской площади состоялось торжественное мероприятие, посвященное 72-й годовщине Великой Победы, на которое пришли более двух тысяч человек.



Звучали песни военных лет, была организована работа полевой кухни, где горожан угощали солдатской кашей. Праздничная атмосфера ощущалась по радостным лицам людей.



Руководители администраций, жители города Белинского, представители организаций и учреждений, школьники - никто не остался в стороне в этот знаменательный день.



Почетные гости – ветераны Великой Отечественной войны.



Со словами поздравления к ветеранам обратился глава администрации Белинского района Василий Чернышов. «…Дорогие, уважаемые ветераны! Мы гордимся Вами, преклоняемся перед Вашим мужеством, и будем свято хранить в своих сердцах память о великом Вашем подвиге в годы войны…» - сказал он.



Ветеранов и всех собравшихся на площади поприветствовал военный комиссар Белинского и Тамалинского районов Игорь Забнев.



Много искренних слов прозвучало в адрес ветеранов войны от молодежи Белинского района в лице главного специалиста по делам молодежи Анны Пастуховой.



От ветеранов войны слово предоставлено Панковой Людмиле Дмитриевне.



Зазвучал метроном, Минутой молчания присутствующие почтили всех погибших в этой страшной войне, возложили цветы и гирлянду памяти к мемориалу погибшим.



Вечером на Комсомольской площади состоится большой концерт, а по окончании небо озарится праздничным салютом.

Новость: Администрация Белинского района 09 мая 2017