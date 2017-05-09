Члены Нижнеломовского землячества восстановили Стелу Памяти в городе Нижний Ломов

2017-05-09

В Спасском районе состоялись праздничные мероприятия

2017-05-09

На привокзальной площадке Башмаковского района состоялся праздничный концерт

2017-05-09

Среди участников торжественного шествия было много молодежи, школьников, представителей трудовых коллективов, которые с особым трепетом несли фотографии своих дедов и прадедов

2017-05-09

Восстановительные работы проведены благодаря членам Нижнеломовского землячества

2017-05-09

Звучали песни военных лет, была организована работа полевой кухни, где горожан угощали солдатской кашей

2017-05-09

Уже ставшая традицией Всероссийская патриотическая акция

2017-05-09

Конкурсная программа прошла в Доме культуры села Малая Сергиевка Тамалинского района

2017-05-09

В Бековском краеведческом музее прошел час истории

2017-05-09

Вечная память героям! Здоровья и счастья ныне живущим участникам Великой Отечественной войны!

2017-05-09

Во время мероприятия были выпущены в небо белые шары, символизирующие мир на земле

2017-05-09

Гала-концерт патриотического фестиваля молодежи

2017-05-09

Виктор Кувайцев наградил победителей традиционной легкоатлетической эстафеты

2017-05-09

Жительница города Пензы Тамара Васильевна Краснова родилась 9 мая 1917 года в селе Родники Лунинского района

2017-05-09

На мероприятии защитников страны поздравили первые лица города и области

2017-05-09