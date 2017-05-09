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Члены Нижнеломовского землячества восстановили Стелу Памяти в городе Нижний Ломов
Сегодня в Пензе
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В преддверии праздника Великой Победы сотни нижнеломовцев имели возможность отдать дань Памяти павшим в годы Великой Отечественной войны в городском парке около реконструированной Стелы Памяти. Восстановительные работы проведены благодаря членам Нижнеломовского землячества. Сбор денежных средств на восстановительные работы продолжается.
В преддверии праздника Великой Победы сотни нижнеломовцев имели возможность отдать дань Памяти павшим в годы Великой Отечественной войны в городском парке около реконструированной Стелы Памяти.
Восстановительные работы проведены благодаря членам Нижнеломовского землячества.
Сбор денежных средств на восстановительные работы продолжается.
Новость: Администрация Нижнеломовского района 09 мая 2017
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