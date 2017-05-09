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Сотни нижнеломовцев приняли участие в акции «Бессмертный полк-2017»
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9 Мая сотни жителей города Нижний Ломов и Нижнеломовского района приняли участие в акции «Бессмертный полк-2017», призванной сохранить память о Великой Отечественной войне, и о каждом, кто, не жалея своей жизни, боролся за освобождение своей Родины. Среди участников торжественного шествия было много молодежи, школьников, представителей трудовых коллективов, которые с особым трепетом несли фотографии своих дедов и прадедов. Акция не оставила равнодушным никого, у многих на глазах были слезы радости и гордости. Проведение торжественной акции «Бессмертный полк» стало традиционным мероприятием, которое год от года объединяет все больше нижнеломовцев.
9 Мая сотни жителей города Нижний Ломов и Нижнеломовского района приняли участие в акции «Бессмертный полк-2017», призванной сохранить память о Великой Отечественной войне, и о каждом, кто, не жалея своей жизни, боролся за освобождение своей Родины.
Среди участников торжественного шествия было много молодежи, школьников, представителей трудовых коллективов, которые с особым трепетом несли фотографии своих дедов и прадедов. Акция не оставила равнодушным никого, у многих на глазах были слезы радости и гордости.
Проведение торжественной акции «Бессмертный полк» стало традиционным мероприятием, которое год от года объединяет все больше нижнеломовцев.
Новость: Администрация Нижнеломовского района 09 мая 2017
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