Сотни нижнеломовцев приняли участие в акции «Бессмертный полк-2017»

9 Мая сотни жителей города Нижний Ломов и Нижнеломовского района приняли участие в акции «Бессмертный полк-2017», призванной сохранить память о Великой Отечественной войне, и о каждом, кто, не жалея своей жизни, боролся за освобождение своей Родины.

Среди участников торжественного шествия было много молодежи, школьников, представителей трудовых коллективов, которые с особым трепетом несли фотографии своих дедов и прадедов. Акция не оставила равнодушным никого, у многих на глазах были слезы радости и гордости.

Проведение торжественной акции «Бессмертный полк» стало традиционным мероприятием, которое год от года объединяет все больше нижнеломовцев.