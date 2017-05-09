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«Письма войны»
Сегодня в Пензе
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9 мая на привокзальной площади состоялся праздничный концерт «Письма войны», посвященный 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В праздничном концерте приняли участие танцевальная студия «Серпантин», хор «Ветеран», также зрителей порадовали своим выступлением С. Антонова, Д. Лузгин, В. Костерин, Л. Курасова, С. Ульянова, П. Курасов, Е. Шлыков и другие артисты района. На привокзальной площади работала полевая кухня, где все желающие могли попробовать кашу и горячий час, посидеть за общим столом, поговорить, вспомнить прошлое. Также на площади можно было испытать себя в силовых видах спорта.
9 мая на привокзальной площади состоялся праздничный концерт «Письма войны», посвященный 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В праздничном концерте приняли участие танцевальная студия «Серпантин», хор «Ветеран», также зрителей порадовали своим выступлением С. Антонова, Д. Лузгин, В. Костерин, Л. Курасова, С. Ульянова, П. Курасов, Е. Шлыков и другие артисты района.
На привокзальной площади работала полевая кухня, где все желающие могли попробовать кашу и горячий час, посидеть за общим столом, поговорить, вспомнить прошлое. Также на площади можно было испытать себя в силовых видах спорта.
Новость: Администрация Башмаковского района 09 мая 2017
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