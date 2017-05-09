9 мая на привокзальной площади состоялся праздничный концерт «Письма войны», посвященный 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В праздничном концерте приняли участие танцевальная студия «Серпантин», хор «Ветеран», также зрителей порадовали своим выступлением С. Антонова, Д. Лузгин, В. Костерин, Л. Курасова, С. Ульянова, П. Курасов, Е. Шлыков и другие артисты района.

На привокзальной площади работала полевая кухня, где все желающие могли попробовать кашу и горячий час, посидеть за общим столом, поговорить, вспомнить прошлое. Также на площади можно было испытать себя в силовых видах спорта.