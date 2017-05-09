|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
На Советской площади города Спасска состоялся митинг, посвященный 72-ой годовщине Великой Победы
Сегодня в Пензе
|
Во вторник, 9 мая 2017 года, на Советской площади города Спасска состоялся митинг, посвященный 72-ой годовщине Великой Победы. Со словами приветствия и поздравлений в адрес ветеранов и всех жителей района обратились Глава Администрации Спасского района Юрий Ахрамеев, председатель Спасского землячества Василий Макришин, депутат Собрания представителей Спасского района Нина Патеева, председатель Совета ветеранов Спасского района Надежда Купава. Жители района приняли активное участие во Всероссийской акции «Бессмертный полк»: дети, внуки, правнуки, завоевавших победу земляков, прошли по Советской площади города в рядах «Бессмертного полка». В ходе митинга был представлен первый печатный том книги "Бессмертный полк Спасского (Беднодемьяновского) района". Все присутствующие почтили минутой молчания погибших в Великой Отечественной войне. В знак памяти о погибших героях земляках к памятнику Воину-освободителю, стелам, бюстам цветы и гирлянды возложили Глава Администрации Спасского района, Глава Спасского района, депутаты Собрания представителей Спасского района, Глава города Спасска, депутаты города, труженики тыла, руководители служб района, организаций города, предприниматели, учебные заведения, жители и гости Спасского района. В завершении митинга прошел кадетский бал учащихся-кадетов средней школы города Спасска.
Во вторник, 9 мая 2017 года, на Советской площади города Спасска состоялся митинг, посвященный 72-ой годовщине Великой Победы.
Со словами приветствия и поздравлений в адрес ветеранов и всех жителей района обратились Глава Администрации Спасского района Юрий Ахрамеев, председатель Спасского землячества Василий Макришин, депутат Собрания представителей Спасского района Нина Патеева, председатель Совета ветеранов Спасского района Надежда Купава.
Жители района приняли активное участие во Всероссийской акции «Бессмертный полк»: дети, внуки, правнуки, завоевавших победу земляков, прошли по Советской площади города в рядах «Бессмертного полка».
В ходе митинга был представлен первый печатный том книги "Бессмертный полк Спасского (Беднодемьяновского) района".
Все присутствующие почтили минутой молчания погибших в Великой Отечественной войне. В знак памяти о погибших героях земляках к памятнику Воину-освободителю, стелам, бюстам цветы и гирлянды возложили Глава Администрации Спасского района, Глава Спасского района, депутаты Собрания представителей Спасского района, Глава города Спасска, депутаты города, труженики тыла, руководители служб района, организаций города, предприниматели, учебные заведения, жители и гости Спасского района.
В завершении митинга прошел кадетский бал учащихся-кадетов средней школы города Спасска.
Новость: Администрация Спасского района 09 мая 2017
|
Новости партнеров
|
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru