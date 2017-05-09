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На Советской площади города Спасска состоялся митинг, посвященный 72-ой годовщине Великой Победы
Сегодня в Пензе
 

Во вторник, 9 мая 2017 года, на Советской площади города Спасска состоялся митинг, посвященный 72-ой годовщине Великой Победы.

Со словами приветствия и поздравлений в адрес ветеранов и всех жителей района обратились Глава Администрации Спасского района Юрий Ахрамеев, председатель Спасского землячества Василий Макришин, депутат Собрания представителей Спасского района Нина Патеева, председатель Совета ветеранов Спасского района Надежда Купава.

Жители района приняли активное участие во Всероссийской акции «Бессмертный полк»: дети, внуки, правнуки, завоевавших победу земляков, прошли по Советской площади города в рядах «Бессмертного полка».

В ходе митинга был представлен первый печатный том книги "Бессмертный полк Спасского (Беднодемьяновского) района".

Все присутствующие почтили минутой молчания погибших в Великой Отечественной войне. В знак памяти о погибших героях земляках к памятнику Воину-освободителю, стелам, бюстам цветы и гирлянды возложили Глава Администрации Спасского района, Глава Спасского района, депутаты Собрания представителей Спасского района, Глава города Спасска, депутаты города, труженики тыла, руководители служб района, организаций города, предприниматели, учебные заведения, жители и гости Спасского района.

В завершении митинга прошел кадетский бал учащихся-кадетов средней школы города Спасска.

Новость: Администрация Спасского района 09 мая 2017
2017-05-09
На Советской площади города Спасска состоялся митинг, посвященный 72-ой годовщине Великой Победы
 В Спасском районе состоялись праздничные мероприятия
 
2017-05-09
«Письма войны»
 На привокзальной площадке Башмаковского района состоялся праздничный концерт
 
2017-05-09
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 Среди участников торжественного шествия было много молодежи, школьников, представителей трудовых коллективов, которые с особым трепетом несли фотографии своих дедов и прадедов
 
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Члены Нижнеломовского землячества восстановили Стелу Памяти в городе Нижний Ломов
 Восстановительные работы проведены благодаря членам Нижнеломовского землячества
 
2017-05-09
В Белинском районе состоялось торжественное мероприятие, посвященное 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
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2017-05-09
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2017-05-09
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2017-05-09
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Около 25 тысяч пензенцев прошли 9 мая в составе «Бессмертного полка»
 Под песни военных лет с портретами своих родных и близких – участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла горожане прошли колонной по проспекту Победы
 

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