Первый чемпионата профессионального мастерства среди инвалидов по слуху DeafSkills в рамках Приволжского федерального округа прошел в Казани 28 - 29 апреля 2017 года. Пензенскую область представляла студентка Пензенского агропромышленного колледжа Софья Федякина. По итогам Чемпионата Софья награждена медалью и дипломом I степени за победу в компетенции «Фотография». Чемпионат DeafSkills проводился впервые в мировой практике и был организован по инициативе общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих». Основная цель чемпионата - создание эффективной системы профессиональной ориентации и мотивации лиц с инвалидностью по слуху к профессиональному образованию, содействие их трудоустройству.

Новость: Министерство образования Пензенской области 10 мая 2017