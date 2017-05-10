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Пензенская студентка - победитель чемпионата профмастерства среди инвалидов по слуху DeafSkills
Сегодня в Пензе
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Первый чемпионата профессионального мастерства среди инвалидов по слуху DeafSkills в рамках Приволжского федерального округа прошел в Казани 28 - 29 апреля 2017 года. Пензенскую область представляла студентка Пензенского агропромышленного колледжа Софья Федякина. По итогам Чемпионата Софья награждена медалью и дипломом I степени за победу в компетенции «Фотография». Чемпионат DeafSkills проводился впервые в мировой практике и был организован по инициативе общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих». Основная цель чемпионата - создание эффективной системы профессиональной ориентации и мотивации лиц с инвалидностью по слуху к профессиональному образованию, содействие их трудоустройству.
Первый чемпионата профессионального мастерства среди инвалидов по слуху DeafSkills в рамках Приволжского федерального округа прошел в Казани 28 - 29 апреля 2017 года.
Пензенскую область представляла студентка Пензенского агропромышленного колледжа Софья Федякина. По итогам Чемпионата Софья награждена медалью и дипломом I степени за победу в компетенции «Фотография».
Чемпионат DeafSkills проводился впервые в мировой практике и был организован по инициативе общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих». Основная цель чемпионата - создание эффективной системы профессиональной ориентации и мотивации лиц с инвалидностью по слуху к профессиональному образованию, содействие их трудоустройству.
Новость: Министерство образования Пензенской области 10 мая 2017
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