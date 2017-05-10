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 Среда, 10 мая 2017
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Предупреждён – значит вооружён
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Встретить комнатные растения можно почти в каждом доме, квартире да и в любой другой организации: в школах, детских садах, поликлиниках. Комнатные растения поглощают вредный углекислый газ, а взамен выделяют полезный кислород. С ними любое помещение кажется уютным и ухоженным.

А так ли хорошо мы знаем своих зеленых друзей и, собственно, все ли они нам друзья? Оказывается, две трети наших обычных комнатных растений являются ядовитыми. И хотя большинство из этих растений опасны только при непосредственном контакте, лучше не рисковать. Особенно если в доме есть маленькие дети или животные.

Рассмотрим несколько семейств, растения из которых наиболее часто встречаются у нас и представляют наибольшую опасность.

Семейство молочайных

В этой семье родственников разбросало по свету, и друг на друга они частенько не очень похожи. Тут тебе и деревья из тропических лесов, и степные кустарники; в родстве оказались лианы и суккуленты.

Большинство молочайных объединяет один роковой признак – если сделать на их стебле или листьях надрез, то на его месте появится белый и вязкий сок. Все представители молочайных ядовиты, причем по разнообразию ядовитых веществ в млечном соке они занимают первое место среди представителей других растительных семейств. В их соке содержатся алкалоиды, сапонины, ядовитые смолы, жирные кислоты, углеводороды и камфара, а также гликозиды, токсины и горькие экстрактивные вещества. Стоит только слегка повредить лист или стебель растения, и млечный сок, попавший на кожу, вызовет раздражение; если же случится так, что он попадёт в глаз, человек или животное могут временно ослепнуть.

Среди популярных для разведения в домашних условиях опасных представителей семейства — кротон, акалифа, молочай Миля, молочай треугольный, беложилковый и гребенчатый, а также синадениум, пуансеттия.

Семейство ароидных

Родиной этих растений традиционно считаются тропики и субтропики, хотя некоторые представители умудрились забраться и в субарктические районы. Большинство из этого семейства токсичны: содержат алкалоиды, сапонины, цианистые соединения.

К семейству ароидных относятся антуриумы, спатифиллумы, монстеры, филодрендроны, диффенбахии и многие другие завсегдатаи городских квартир. Декораторы полюбили эти растения за причудливую по форме и цвету листву.

Ещё в ХV веке было известно о сильнейших ядовитых свойствах комнатной диффенбахии. Рабов в Вест-Индии в виде наказания заставляли есть её листья. После этого человек несколько дней не мог говорить: листья этого растения содержат кристаллические иглы (друзы) оксалата кальция, которые впиваются и жгут слизистую оболочку полости рта, глотки и глаз.

Алоказия крупнокорневая очень ядовита, сок алоказии вызывает сильнейшую боль и жжение, возможен и ожог кожи.

В больших – до 0,5 м – листьях монстеры растения содержатся токсины, вызывающие жжение в слизистых оболочках, воспаление, сильное выделение слюны, рвоту и расстройства пищеварения.

Спатифиллум рекомендуется держать в помещениях с загрязнённым воздухом – оно быстро поглощает токсины, но и само является токсичным: если сок попадёт на кожу, то может появиться нарыв, который долго не будет заживать. Опасен для глаз.

Семейство куртовых

Нам это семейство известно, прежде всего, благодаря олеандру и барвинку. У этих растений яркие и привлекательные цветы, однако при любой работе с ними лучше надевать перчатки.

Чёрные племена, жившие в ХIХ веке у озера Танганьика и вдоль реки Замбези, очень ценили растение строфантус. Его белый млечный сок и особенно семена чрезвычайно ядовиты. Наконечник стрелы, намазанный соком этого растения, поражал насмерть и диких зверей, и людей. Смерть наступала мгновенно – этот растительный яд останавливает сердце. Вы спросите, при чём тут далёкое экзотическое растение и мы? Дело в том, что ближайший «брат» строфантуса – олеандр, который живёт на наших подоконниках.

Семейство вересковых

К данному семейству принадлежат очень эффектные рододендроны и азалии: эти растения цветут пышно, а цветки их изящны и отличаются яркими красками – махровые или простые, они бывают красными, розовыми, белыми, сиреневыми. Цветут азалии 2 – 2,5 месяца, и их насыщенный аромат вызывает головокружение, а в плохо проветриваемом помещении может вызвать потерю сознания. Учёные выделили находящееся в нём наркотическое вещество андромедотоксин, который оказывает на организм человека отравляющее действие.

Думайте сами, решайте сами

Это далеко не полный список наиболее распространенных опасных комнатных растений. К сожалению, продавцы цветочных магазинов не всегда предоставляют полную информацию о понравившихся растениях. Но если в вашем доме нет маленьких детей, и вы не опасаетесь за своих животных, а вам очень приглянулось опасное растение, не надо отказываться от его приобретения. Нужно просто во время ухода за ним соблюдать определенные правила безопасности.

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