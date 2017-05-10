Планируемое время начала приёма – 10:00. На прием можно записаться по телефону 45-15-84. Приёмная граждан Министерства находится в 203 кабинете на 2 этаже (г. Пенза, ул. Некрасова, 24).

Заместитель Министра труда, социальной защиты и демографии Пензенской области, курирующий вопросы проведения государственной политики в сфере социальной защиты населения, государственной поддержки отдельных категорий граждан в жилищной сфере и обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан Пензенской области, Елена Егорова проведёт личный приём граждан 18 мая 2017 года.

30 мая 2017 года по графику приём проведёт заместитель Министра труда, социальной защиты и демографии Пензенской области, курирующий вопросы содействия занятости населения, государственной политики в социально-трудовой сфере, координации работ по демографии на территории Пензенской области, Ольга Майорова.

Возможно изменение времени и даты приёмов.

Министр труда, социальной защиты и демографии Пензенской области и его заместители проведут личные приемы граждан

Представители министерства труда, социальной защиты и демографии Пензенской области в мае 2017 года проведут личные приемы граждан.

Министр труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Евгений Трошин проведёт личный приём 25 мая.

Планируемое время начала приёма – 10:00. На прием можно записаться по телефону 45-15-84. Приёмная граждан Министерства находится в 203 кабинете на 2 этаже (г. Пенза, ул. Некрасова, 24).

Заместитель Министра труда, социальной защиты и демографии Пензенской области, курирующий вопросы проведения государственной политики в сфере социальной защиты населения, государственной поддержки отдельных категорий граждан в жилищной сфере и обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан Пензенской области, Елена Егорова проведёт личный приём граждан 18 мая 2017 года.

30 мая 2017 года по графику приём проведёт заместитель Министра труда, социальной защиты и демографии Пензенской области, курирующий вопросы содействия занятости населения, государственной политики в социально-трудовой сфере, координации работ по демографии на территории Пензенской области, Ольга Майорова.

Возможно изменение времени и даты приёмов.

Приём граждан руководителями управлений и отделов, специалистами Минтруда региона проводится ежедневно, во все рабочие дни.