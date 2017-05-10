Aeaaiay no?aieoa
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Среда, 10 мая 2017
О канале   |    Реклама   |    RSS
Новости   |    Видео   |    Телепрограмма   |    Передачи   |    Контакты  
 
Министр труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Евгений Трошин проведёт личный приём 25 мая
Сегодня в Пензе
 

Планируемое время начала приёма – 10:00. На прием можно записаться по телефону    45-15-84. Приёмная граждан Министерства находится в 203 кабинете на 2 этаже (г. Пенза, ул. Некрасова, 24).

Заместитель Министра труда, социальной защиты и демографии Пензенской области, курирующий вопросы проведения государственной политики в сфере социальной защиты населения, государственной поддержки отдельных категорий граждан в жилищной сфере и обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан Пензенской области, Елена Егорова проведёт личный приём граждан 18 мая 2017 года.

30 мая 2017 года по графику приём проведёт заместитель Министра труда, социальной защиты и демографии Пензенской области, курирующий вопросы содействия занятости населения, государственной политики в социально-трудовой сфере, координации работ по демографии на территории Пензенской области, Ольга Майорова.

Возможно изменение времени и даты приёмов.

Министр труда, социальной защиты и демографии Пензенской области и его заместители проведут личные приемы граждан

Представители министерства труда, социальной защиты и демографии Пензенской области в мае 2017 года проведут личные приемы граждан.

Министр труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Евгений Трошин проведёт личный приём 25 мая.

Планируемое время начала приёма – 10:00. На прием можно записаться по телефону    45-15-84. Приёмная граждан Министерства находится в 203 кабинете на 2 этаже (г. Пенза, ул. Некрасова, 24).

Заместитель Министра труда, социальной защиты и демографии Пензенской области, курирующий вопросы проведения государственной политики в сфере социальной защиты населения, государственной поддержки отдельных категорий граждан в жилищной сфере и обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан Пензенской области, Елена Егорова проведёт личный приём граждан 18 мая 2017 года.

30 мая 2017 года по графику приём проведёт заместитель Министра труда, социальной защиты и демографии Пензенской области, курирующий вопросы содействия занятости населения, государственной политики в социально-трудовой сфере, координации работ по демографии на территории Пензенской области, Ольга Майорова.

Возможно изменение времени и даты приёмов.

Приём граждан руководителями управлений и отделов, специалистами Минтруда региона проводится ежедневно, во все рабочие дни.

Новость: Правительство Пензенской области 10 мая 2017
2017-05-10
Их подвиг – вечен!
Вадим Супиков поздравил ветеранов Великой Отечественной войны
 
2017-05-10
Антропозоонозы. Туляремия
 Инфекционные и инвазионные болезни, общие для человека и животных
 
2017-05-10
Состоялся огонек для участников проекта «Дети войны»
 Перед членами клуба выступил народный академический ансамбль «Тальяночка»
 
2017-05-10
Ход реализации программы по расселению ветхого и аварийного жилья
 Глава администрации города Виктор Кувайцев провел совещание
 
2017-05-10
Вернуть детство...
В Пензе прошёл творческий конкурс среди воспитанников детдомов и интернатов
 
2017-05-10
Схема движения троллейбусов №1, №2 и №6 изменена
 В связи с проведением аварийно-ремонтных работ на тепломагистрали в районе жилого дома № 24 по проспекту Победы с 11 мая по 31 мая
 
2017-05-10
На улице Лядова сын взял в заложники свою мать
 В квартиру прошли сотрудники полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств
 
2017-05-10
Пензенцам помогут благоустроить дворы
Валерий Савельев встретился с жителями дома №40 ул. Московской
 
2017-05-10
Итоги работы Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области за апрель 2017 года
 Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области информирует
 
2017-05-10
Десять рейсов в рамках межрегионального проекта «Вагон знаний» совершили самарские и пензенские школьники
 Свыше 3 тысяч школьников стали участниками проекта
 
2017-05-10
Сломанный ключ в замке чуть не привел к пожару
 Сотрудники ГУ ППСЦ ликвидировали опасность возгорания
 
2017-05-10
Представители Пензенской области приглашаются к участию в международных выставках в Иране
 Мероприятия состоятся 23-26 мая
 
2017-05-10
Конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» пройдет в конце мая
 Конкурс даст шанс рабочим продемонстрировать свои профессиональные навыки и побороться за достойные призы
 
2017-05-10
«Земля Пензенская»
 В Пензе пройдет фотовыставка Сергей Пономарева
 
2017-05-10
Воспитанники клуба «Пилигрим» совершили велопробег, посвященный 72-ой годовщине победы в ВОВ
 Они проехали на велосипедах три района: Белинский, Пачелмский и Башмаковский
 

Новости партнеров
 
На сайте: 22ч. ??????.???????
 
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.

При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112

tv-penza@arcis.ru