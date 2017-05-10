Пресечена незаконная реализация поросят на ярмарке выходного дня в р.п.Лунино

Сотрудником отдела государственного ветеринарного надзора по Пензенской области Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области в ходе проведения очередного рейдового мероприятия на ярмарке выходного дня в р.п.Лунино Лунинского района выявлено нарушение ветеринарного законодательства РФ при реализации сельскохозяйственных животных.

Так, житель одного из близлежащих сел района Андриянов П. осуществлял реализацию поросят в количестве 2 голов без ветеринарных сопроводительных документов установленного образца, характеризующих происхождение животных, их клиническое здоровье и эпизоотическое состояние места выхода. Гражданин нарушил ст.ст. 13, 18 Р-IV, ст.23 Р-VI Закона РФ от 14.05.1993г. №4979-1 «О ветеринарии», п.п.2-3 Приложения 1 к Приказу Минсельхоза РФ от 27.12.2016 года №589 «Об утверждении ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме и порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителях».

Реализация поросят была запрещена. С гражданином проведена беседа. По факту нарушения в отношении физического лица составлен административный протокол по части 1 статьи 10.6 КоАП РФ, назначен штраф в размере 500 рублей.