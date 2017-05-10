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 Среда, 10 мая 2017
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Вопрос закупки пассажирского автотранспорта для работы в областном центре рассмотрен в ходе рабочего совещания губернатора
Сегодня в Пензе
 

Открывая деловое обсуждение, в котором приняли участие члены регионального правительства, руководители администрации города Пензы и автотранспортных предприятий, глава областной исполнительной власти напомнил о поставленной им ранее задаче замены устаревших автобусов на новую технику.

«Мы с вами поднимали вопрос, связанный с обновлением автобусного парка городского общественного транспорта  в городе Пензе. Оказание услуги по перевозке пассажиров должно быть на достойном уровне, чтобы как можно меньше было претензий к работе автотранспортных предприятий», - отметил глава области.

«Нам необходимо осуществлять постепенный переход к увеличению количества автобусов большой вместимости на транспортных маршрутах областного центра. Но это не означает, что нужно полностью отказаться от комфортных микроавтобусов, появившихся на городских маршрутах. Надо соблюдать разумный баланс между транспортом большой и малой вместимости. В любом случае, у наших граждан должна быть возможность выбора – каким видом транспорта им пользоваться», - подчеркнул Иван Белозерцев. 

Он проинформировал участников совещания о принятом решении субсидировать за счёт государственных средств покупку порядка 50-ти автобусов большой вместимости на газомоторном топливе. Поставил задачу обеспечения работы соответствующих автозаправочных комплексов, расширения использования компримированного природного газа в качестве моторного топлива на территории региона.

«Необходимо ускорить создание передвижных заправочных станций, дополнительных стационарных автозаправок и дооснащение уже имеющихся объектов для заправки транспорта на газомоторном топливе», - поручил губернатор.

«Кроме того, надо продумать вопрос единого дизайна приобретённых автобусов, внести предложения по повышению культуры обслуживания пассажиров. В частности, это касается обязательного объявления остановок в общественном транспорте. Приобретение нового подвижного состава на газомоторном топливе позволит повысить комфортность пассажирских перевозок на городских маршрутах», - резюмировал он.

Глава субъекта РФ дал ряд поручений, направленных на организацию поставок новых единиц общественного автотранспорта в Пензу, пояснил, что в дальнейшем также планируется обновление автопарков на территории муниципальных образований региона.

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