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Воспитанники клуба «Пилигрим» совершили велопробег, посвященный 72-ой годовщине победы в ВОВ
Сегодня в Пензе
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Они проехали на велосипедах три района: Белинский, Пачелмский и Башмаковский по маршруту «Поим — Топориха — Новый Валовай — Глебовка — Башмаково — Шарово — Поим». Протяженность маршрута составила 76 км. Ребята— шестиклассники с честью выдержали испытание ветреной погодой и сложным участком грунтовой дороги. Для них это первый маршрут такой протяженности. В Башмаковском районе, по инициативе директора школы Александра Дубинкина, к этому велопробегу присоединились ученики и педагоги средней школы № 1 р.п. Башмаково. Колонна велосипедистов с флагами прокатилась до здания школы, где Заслуженный путешественник России Юрий Мазнев рассказал о своих приключениях в разных частях света. Велопробег закончился на следующий день в Поиме у памятника воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.
Они проехали на велосипедах три района: Белинский, Пачелмский и Башмаковский по маршруту «Поим — Топориха — Новый Валовай — Глебовка — Башмаково — Шарово — Поим». Протяженность маршрута составила 76 км. Ребята— шестиклассники с честью выдержали испытание ветреной погодой и сложным участком грунтовой дороги.
Для них это первый маршрут такой протяженности. В Башмаковском районе, по инициативе директора школы Александра Дубинкина, к этому велопробегу присоединились ученики и педагоги средней школы № 1 р.п. Башмаково.
Колонна велосипедистов с флагами прокатилась до здания школы, где Заслуженный путешественник России Юрий Мазнев рассказал о своих приключениях в разных частях света. Велопробег закончился на следующий день в Поиме у памятника воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.
Новость: Дмитрий Раткин 10 мая 2017
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