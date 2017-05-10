Воспитанники клуба «Пилигрим» совершили велопробег, посвященный 72-ой годовщине победы в ВОВ

Они проехали на велосипедах три района: Белинский, Пачелмский и Башмаковский по маршруту «Поим — Топориха — Новый Валовай — Глебовка — Башмаково — Шарово — Поим». Протяженность маршрута составила 76 км. Ребята— шестиклассники с честью выдержали испытание ветреной погодой и сложным участком грунтовой дороги.

Для них это первый маршрут такой протяженности. В Башмаковском районе, по инициативе директора школы Александра Дубинкина, к этому велопробегу присоединились ученики и педагоги средней школы № 1 р.п. Башмаково.

Колонна велосипедистов с флагами прокатилась до здания школы, где Заслуженный путешественник России Юрий Мазнев рассказал о своих приключениях в разных частях света. Велопробег закончился на следующий день в Поиме у памятника воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.