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«Земля Пензенская»
Сегодня в Пензе
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12 мая в клубе творческих открытий "45 меридиан" Пензенского областного отделения Русского географического общества состоится открытие фотовыставки пензенского журналиста, члена РГО Сергея Пономарёва "Земля пензенская". Культурный праздник украсит и выступление финалистов областного телефестиваля молодых вокалистов "Край талантов". Вход свободный! Приглашаем всех желающих!
12 мая в клубе творческих открытий "45 меридиан" Пензенского областного отделения Русского географического общества состоится открытие фотовыставки пензенского журналиста, члена РГО Сергея Пономарёва "Земля пензенская".
Культурный праздник украсит и выступление финалистов областного телефестиваля молодых вокалистов "Край талантов".
Вход свободный! Приглашаем всех желающих!
Новость: Дмитрий Раткин 10 мая 2017
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