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Конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» пройдет в конце мая
Сегодня в Пензе
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В Министерстве строительства и дорожного хозяйства Пензенской области и Союзе пензенских строителей продолжается работа по подготовке к проведению конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» Ввиду того, что объекты строительства, выбранные для проведения конкурса не готовы к проведения соревнований, переносятся даты проведения конкурса. На конец мая переносится соревнования между плиточники – отделочниками. В начале июня пройдет традиционный конкурс среди штукатуров. Места проведения конкурса остаются прежними. Здание строящейся школы на улице Шевченко для плиточников – отделочников и объект строительства на территории города Спутник для штукатуров. Конкурс «Лучший по профессии» даст шанс рабочим продемонстрировать свои профессиональные навыки и побороться за достойные призы - автомобиль, телевизор и планшет.
В Министерстве строительства и дорожного хозяйства Пензенской области и Союзе пензенских строителей продолжается работа по подготовке к проведению конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии»
Ввиду того, что объекты строительства, выбранные для проведения конкурса не готовы к проведения соревнований, переносятся даты проведения конкурса.
На конец мая переносится соревнования между плиточники – отделочниками. В начале июня пройдет традиционный конкурс среди штукатуров. Места проведения конкурса остаются прежними. Здание строящейся школы на улице Шевченко для плиточников – отделочников и объект строительства на территории города Спутник для штукатуров.
Конкурс «Лучший по профессии» даст шанс рабочим продемонстрировать свои профессиональные навыки и побороться за достойные призы - автомобиль, телевизор и планшет.
Новость: Министерство строительства и дорожного хозяйства Пензенской области 10 мая 2017
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