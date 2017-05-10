Конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» пройдет в конце мая

В Министерстве строительства и дорожного хозяйства Пензенской области и Союзе пензенских строителей продолжается работа по подготовке к проведению конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии»

Ввиду того, что объекты строительства, выбранные для проведения конкурса не готовы к проведения соревнований, переносятся даты проведения конкурса.

На конец мая переносится соревнования между плиточники – отделочниками. В начале июня пройдет традиционный конкурс среди штукатуров. Места проведения конкурса остаются прежними. Здание строящейся школы на улице Шевченко для плиточников – отделочников и объект строительства на территории города Спутник для штукатуров.

Конкурс «Лучший по профессии» даст шанс рабочим продемонстрировать свои профессиональные навыки и побороться за достойные призы - автомобиль, телевизор и планшет.