Представители Пензенской области приглашаются к участию в международных выставках в Иране

Приглашаем к участию в 24-й Международной выставке по сельскому хозяйству, продуктам питания, пищевому оборудованию и технологиям, а также в 6-ой Международной Выставке инноваций и технологий. Мероприятия состоятся 23-26 мая в Тегеране Исламской Республики Иран, в Выставочном комплексе «Tehran International Fair Ground».

IranAgro Food & Beverages 2017 – это более 1400 иранских и международных компаний, 40000 специализированных посетителей, более 50 стран-участников. На выставке будет представлена продукция аграрного сектора, продукты питания, напитки, пищевые ингредиенты, пищевое оборудование и технологии.

Выставка инноваций и технологий INOTEX 2017 проводится в шестой раз и является логическим развитием проекта Технопарка «Пардис» по проведению Выставки передовых российских технологий Hi-Tech Russia, которая впервые была проведена в 2012 г. Основные направления выставки: информационно-коммуникационные технологии, инновационные технологии и оборудование для нефтегазовой и нефтехимической промышленности, высокотехнологичная медицина и биомедицинская инженерия, промышленная автоматизация и интеллектуальные системы, биотехнологии, нанотехнологии, медицинское и лабораторное оборудование и другие.

Зарегистрироваться для участия, а также задать интересующие вопросы по выставкам можно по телефонам: 7 909-663-87-39, 7 (495) 971-33-66, 230393k@mail.ru, Татьяна Свешникова - Руководитель отдела выставок и маркетинга ГК РусИранЭкспо.